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İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak - Son Dakika

İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak

04.11.2021 17:16
İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak

Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın, S-400 bataryalarının Adana'daki İncirlik Üssü'ne getirildiği iddiasını yalanladı. ABD ile krize neden olan F-35 programına da değinen Kalın, "Bizim yaptığımız bir ödeme var. F-35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F-16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz. Birinci tercihimiz F-35 programının içerisinde bulunmaktır." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400 bataryalarının Adana'daki İncirlik Üssü'ne getirildiği iddiasına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bunların aslı astarı yok. Teyakkuzda olmakta fayda var. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara itibar etsinler. Bu haberin aslı astarı yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz." şeklinde konuştu.

"F-35 PROGRAMININ İÇİNDE OLMAK BİRİNCİ TERCİHİMİZ"

F-35 programıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kalın, "Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız bir ödeme var. F-35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F-16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz. Teknik heyetler gidip gelmeye başladılar. Birinci tercihimiz F-35 programı içerisinde bulunmaktır. Yönetimin bu konudaki olumlu tavrı not edildi, bu konuda mesafe almayı arzu ediyoruz. Son yıllarda artık biz kendi SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İş birliği imkanının olduğu ortamlarda da iş birliğine devam edeceğiz. Umarım Kongre'de bir karşı duruş olmaz. Şu anda dünya siyasetini doğrudan etkileyen jeopolitik konuları sıralayacak olsak hepsinde Türkiye var. Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler." diye konuştu.

"TSK HER AN TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Biz zaten Suriye'de sahadayız. Geçenlerde tezkere yenilendi. Terör örgütlerine karşı tedbirleri almak zorundayız. Türkiye-Suriye sınır hattını düşünürseniz güvence altına almak önceliğimizdir. Bunun için de TSK her an teyakkuz halindedir. Türkiye'nin güvenliği açısından tam bir kararlılık içinde olduğumuzu, tehditlerden gözümüzü sakınmayacağımızı da herkesin bilmesi gerekir. Dışişleri Bakanımız, Rus mevkidaşı ile de görüştü. Bölgede Ukrayna ile Rusya arasında gerilim yaşanmasını arzu etmiyoruz. Rus tarafı ile de Ukrayna tarafı ile de temas halindeyiz. kurulabilecek yeni diyalog kanallarının kurulup müzakere içinde çözülmesini her seferinde tekrar ediyoruz. Umarım tansiyon düşer. Üzerimize düşen sorumluluk olduğunda katkı vermek isteriz. Ne Rusya ile ne Ukrayna ile gerilim içinde olmayı arzu etmeyiz."

İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak

İbrahim Kalın, Ankara, S 400, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak - Son Dakika Ekonomi


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