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İhracatçılara uygulanacak cezalar durduruldu - Son Dakika

İhracatçılara uygulanacak cezalar durduruldu

12.11.2021 18:04
İhracatçılara uygulanacak cezalar durduruldu

İhracatçıların 180 gün içerisinde kapatmadıkları açık ihracat hesapları için uygulanan cezalar AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in teşebbüsleri neticesinde durdurulurken, uygulamada ihracatçılara yeni kolaylıklar getirildi.

İhracatçıların 180 gün içerisinde kapatmadıkları açık ihracat hesapları için uygulanan cezalar AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in teşebbüsleri neticesinde durdurulurken, uygulamada ihracatçılara yeni kolaylıklar getirildi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'e göre ihracat işlemlerine ilişkin bedeller fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunlu hale getirilmişti. Birçok ihracatçı çeşitli nedenlerle bu zorunluluğu yerine getirememişti. Söz konusu uygulamaya göre belirlenen süre içerisinde ihracat bedelini yurda getiremeyen veya yurda getirdiği halde ihracat için bildirmiş olduğu bankaya yatırmayan ihracatçıların ilgili bankalar tarafından vergi dairelerine bildirilmesi gerekiyordu. Ancak bankaların dahil olduğu bildirim sistemi çalıştırılamadığı için bu bildirimler bankalar tarafından vergi dairelerine yapılamamıştı.

3 Şubat 2021 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile bankaların zamanında bildiremediği açık ihracat hesaplarını vergi dairelerine bildirmelerinin önü açılmıştı. Bu süreç sonrasında 2019 yılından bu yana hiçbir işlem yapılmamış olan açık ihracat hesapları vergi dairelerine bildirilmiş ve vergi daireleri de bu bildirimlere istinaden ihracatçılara ihtarlarda bulunuldu. Ancak yapılan ihtarların birçoğundan ihracatçılar haberdar olamadı ve açık ihracat hesapları ile ilgili sorumluluklarını yerine getirememişlerdi. Bu süreçte vergi dairelerinin uyarılarına yanıt vermeyen ihracatçılara Cumhuriyet Savcılıkları tarafından çok sayıda idari para cezası kesilerek ceza bildirimleri firmalara ulaştırıldı.

İhracatçıların yaşadıkları bu mağduriyet karşısında hemen refleks gösteren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, konuyu AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'e aktardı. Bunun üzerine konuyu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a sunan Vekil Vildan Yılmaz Gürel, ihracatçılarımızın karşı karşıya kaldıkları ve adeta kangrene dönüşecek olan bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için destek talebinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın da sürece dahil olmasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi'nde 21 Ekim 2021 tarihinde değişiklik yaparak, 29 ülkeye yapılan ihracata dair bedellerin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırdı ve 10 ülkeye yapılan ihracatta da ihracat bedelinin sadece yarısının yurda getirilmesi mecburi tutuldu. Yapılan bu değişikliklerle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi daireleri ve Savcılıklara bildirimler yapılarak yapılacak işlemlerde yeni düzenlemelerin dikkate alınması istendi.

Yapılan değişikliklere göre; 21.10.2021 tarihinden itibaren istisna getirilen ülkelere yapılan ihracatlar için açık ihracat hesabı ihbarında bulunulmayacak, bu tarihten önce Vergi Dairelerine bildirilen açık ihracat hesapları hakkında yeni belirlenen istisnalar uygulanacak, bu tarihten önce Vergi Daireleri tarafından Savcılıklara bildirilmiş ancak ceza kararı henüz verilmemiş olan açık ihracat hesapları için takdir yetkisi Savcılıklarda olmak üzere aynı istisnaların uygulanması yönünde bilgilendirme yapılacak ve yine bu tarihten önce Savcılıkların ceza kararı verdiği ve 15 günlük itiraz süresinin dolduğu veya itiraz reddedildiği durumlarda verilen cezalar uygulanacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimiz ve sektör temsilcilerimizin uzun süredir sorunlar yaşadığı açık ihracat hesapları konusunda çokça şikayet ile karşı karşıya kalmıştık. Gelen talep ve şikayetler doğrultusunda konuyu üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile paylaşmıştık. Akabinde ise Meclis Toplantımızı ziyaret ederek bizlerin sorunlarını dinleyen AK Parti Bursa Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel'e bu konuyu ileterek çözüm arayışlarımızı sürdürdük. Yapılan görüşmeler neticesinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yaşanan mağduriyetlere duyarsız kalmayarak İhracat Genelgesinde yaptığı değişiklikler ile ihracatçılarımızı sevindiren müjdeyi iletti. İhracat genelgesinde yapılan değişiklikler ile 29 ülkeye yapılan ihracata ilişkin bedellerin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırılırken, 10 ülkeye yapılan ihracatta ise ihracat bedelinin yalnızca yarısının yurda getirilmesi mecburi tutuldu. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a ve bizlerin sorunlarını bakanlıklarımıza taşıyarak çözüm arayışımızda yanımızda olan Bursa Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel'e teşekkür ederim" dedi.

"Üreticilerimizin yanındayız"

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclisimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında İTSO Başkanımız Sayın Yavuz Uğurdağ ve Meclisimiz tarafından bizlere aktarılan sorunların çözümü noktasında ivedi olarak çalışmalarımızı başlatmıştık. Ekonomimizin can damarı olan ihracatçılarımızın yaşadıkları sorunların giderilmesi noktasında hazırlanan raporu Ticaret Bakanımız Mehmet Muş Beyefendi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda kendisine ileterek istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımız büyük bir ilgi ile sorunlarımızı dinleyerek çözümü noktasında gerekli işlemlerin başlatılması talimatını verdiler. Akabinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İhracat Genelgesi'nde değişikliğe gidilerek müjdeli haber ihracatçılarımıza ulaştırıldı. Genelgedeki değişiklikler ile birçok konuda esneklikler ve kolaylıklar sağlanmış oldu. İhracatçılarımızın açık ihracat hesabı istisnalarını içeren genelgeyi dikkatle inceleyerek olası mağduriyetlerin önüne geçmelerini diliyoruz. Ülkemizin, şehrimizin, ilçemizin gelişimi ve 2023 hedefleri doğrultusunda yolumuza emin adımlarla ilerleyebilmemiz için her gün daha fazla gayret sarf ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce olduğu gibi bugün de üreticilerimizin yanlarındayız ve daima yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhracatçılara uygulanacak cezalar durduruldu
İhracatçılara uygulanacak cezalar durduruldu
İhracatçılara uygulanacak cezalar durduruldu

Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılara uygulanacak cezalar durduruldu - Son Dakika Ekonomi


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