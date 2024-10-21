İİB İhracatı 9 Ayda Yüzde 2,8 Arttı

Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla yaklaşık 8 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye 20 bini aşkın firmayla ihracat gerçekleştirdi.

Birlik, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla yaklaşık 8 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, bu miktarın ülke ihracatındaki payı yüzde 5,2 oldu.

Yılın 9 ayında 197 ülke pazarına ürün satan birlik, bu dönemde değer bazında en fazla ihracatı 657 milyon dolarla Irak'a yaptı. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamulleriyle mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

Irak'ın ardından da değer bazında en fazla Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Rusya'ya ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapılan bölge AB oldu

Almanya'ya yapılan ihracatta fındık ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, ABD'ye gerçekleştirilen dış satımda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya ve kağıt ürünleri, Birleşik Krallık'a yönelik ihracatta mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'ya yapılan ihracatta da fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında da İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2 milyar 179 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine yapılan ihracat, yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 arttı.

İİB eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 1 milyar 69 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, eylülde en fazla ihracatı Rusya, Irak ve Norveç'e gerçekleştirdi.

İİB bünyesindeki İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın 9 ayında 2 milyar 772 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2 milyar 658 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 365 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 857 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 614 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 411 milyon dolar ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 193 milyon dolar ihracat yaptı.

" Türkiye'nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, İstanbul ihracatçılarının yılın ilk üç çeyreğini başarılı şekilde kapattığını bildirdi.

İİB'nin, ihracatını artırmaya yönelik etkinlikleriyle geçen ayı yoğun şekilde geçirdiğini belirten Taycı, "WorldFood İstanbul Fuarı'na, Türkiye Gıda Platformu çatısı altında katıldık. Etkinliği, dünyanın önde gelen fuarlarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Fuarın hem öncesinde hem de sonrasında gerçekleştirilen etkinliklerle ürünlerimizin tanıtımının yapılması ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda çok önemli fırsat elde ettik." ifadesini kullandı.

Taycı, Kuzey Amerika'nın önemli fuarlarından Americas Food And Beverage Show'a bu yıl ilk kez milli katılım organizasyonu düzenlediklerini aktardı.

Furniture China 2024, FachPack 2024, SMM 2024 fuarlarına da milli katılım düzenlediklerine işaret eden Taycı, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın önde gelen yat fuarlarından biri kabul edilen Cannes Yachting Festival'e, su ürünleri sektörünün önemli fuarlarından Seafood Expo Rusya ile dünyanın en prestijli yat fuarı Monako Yat Show 2024'e katılarak sektörlerimizin tanıtımlarını yaptık. Rusya'nın en büyük gıda fuarlarından World Food Moscow 2024'e, Türkiye Gıda İhracatçıları adı altında ortak info stantla katılarak Türk gıda sektörünü temsil ettik. Americas Food And Beverage Show 2024 Fuarı'nda üye ihracatçı firmalarımız dünyanın farklı yerlerinden gelen alıcı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Furnishings And Design İstanbul Fuarı'na eş zamanlı sektörel alım heyeti programı düzenledik. Pazarlarımızın çeşitliliğini ve ihracatımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz, Türkiye'nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz."