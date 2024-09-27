İİB'nin İhracatı Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İİB'nin İhracatı Yüzde 2,6 Arttı

2024'ün 8 ayında İİB, 7,7 milyar dolar ihracat yaparak yüzde 2,6 artış sağladı.

27.09.2024 12:47
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İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bu yılın 8 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla yaklaşık 7 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile ihracat yaptı.

2024'ün 8 ayında yaklaşık 7 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştiren İİB, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 oranında ihracat artışı sağladı.

İstanbul'daki ihracatçılar, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla 2024'ün 8 ayında 196 ülke pazarına ürün sattı ve birliğin ülke ihracatındaki payı yüzde 5,2 oldu.

Birlik, yılın 8 ayında değer bazında en fazla ihracatı 571 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya'ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, İtalya'ya ise fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 970 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. AB ülkelerine yapılan ihracat, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,8 arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ağustos ayında ise 941,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, ağustos ayında en fazla ihracatı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ile Rusya'ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yılın 8 ayında 2 milyar 455 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2 milyar 358 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 1 milyar 131 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 754 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 543 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 364 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) 169,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, İİB'nin yılın 8 ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 oranında daha fazla ihracat yaptığını belirterek "Yılın ilk 3 çeyreğini ihracat artışıyla kapatmayı öngörüyoruz. Ağustos ayında alt birliklerimizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İİB'nin İhracatı Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika

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