Ekonomi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 40. İzleme Komitesi Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Rıdvan Ağaoğlu'nun başkanlık ettiği İİT İSEDAK 40. İzleme Komitesi Toplantısı, Ankara'da başladı.

Toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Brunei Darussalam, Gambiya, Senegal, Kuveyt, Endonezya, Nijerya ve Filistin katılım sağladı.

İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınanarak İslam ülkelerinin Filistin davasında birlikte hareket etmesinin önemi vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı vahşetinin sona ermesi çağrısının yapıldığı toplantıda, Filistin siyasi bütünlüğe kavuşmadan bölgede gerçek anlamda barış ve huzurun sağlanamayacağının altı çizildi.

Toplantıda ayrıca Filistin'e yönelik ekonomik desteklerin önemine işaret edilerek, İİT üyesi ülkelere bu konuda her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri çağrısında bulunuldu.

İslam ülkeleri arasında işbirliğini geliştirmek için projeler geliştiriliyor

Açıklamaya göre, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı himayesindeki "İSEDAK Kudüs Programı" kapsamında, girişimcilik, istihdam, mikro finans, turizm ve KOBİ'lerin geliştirilmesi alanlarında bugüne kadar 12 proje tamamlandı. Bu yıl ise 8 proje uygulanıyor. Toplantıda bu projelerin somut çıktıları da ele alındı.

İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti arttırmaya yönelik önemli projelerinden olan "İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi" (TPS-OIC) de toplantıda değerlendirildi.

Bu kapsamda, TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi 3. Bakanlar Toplantısı'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde 10-11 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. İslam Zirvesi'nde yaptığı öneri doğrultusunda Türkiye ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında imzalanan "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" ile İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi kuruldu.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı merkez, İslam ülkeleri ve özel sektör kuruluşlarının yatırım uyuşmazlıklarının ve ticari anlaşmazlıklarının çözümü için faaliyet yürütüyor. Komite toplantısında, üye ülkeler ve ilgili kurumlarına, merkezin faaliyetlerini destekleme çağrısında bulunuldu.

İSEDAK'ın bu yıl yapılacak 40. yıl dönümü kapsamında bir dizi etkinliğin düzenlenmesi de planlanıyor. Toplantıda etkinliklerin hazırlıklarına ilişkin katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri de alındı.

???????Toplantı, yarın yapılacak kapanış oturumuyla sona erecek.