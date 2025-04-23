İklim Değişikliği Tarımı Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İklim Değişikliği Tarımı Etkiliyor

Bakan Yumaklı, Türkiye'de zirai don nedeniyle büyük zararlar yaşandığını ve sigortanın önemini vurguladı.

23.04.2025 14:10
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 35 yılın en şiddetli sıcaklık düşüşünü yaşadık. İklim değişikliğinin çok farklı etkilerini de yaşıyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Ovacık köyünde zirai dondan etkilenen elma bahçesinde incelemede bulundu, ilgililerden ve üreticilerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'nin bu bayramı dünyada sadece çocuklara armağan etmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen hafta çok şiddetli bir don olayının yaşandığını anımsatan Yumaklı, Bakanlığın birçok ekibinin sahaya çıkarak donla mücadele kapsamında mücadele yürüttüğünü dile getirdi.

Niğde'de de hava sıcaklıklarının eksi 14, 15'lere hatta eksi 19 dereceye düştüğünün söylendiğini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Belli bir sıcaklık düşüşünden sonra maalesef mevcut teknolojilerin yapabileceği herhangi bir şey yok. Bugün Niğde'deyiz. Niğde; patatesinden elmasına, lahanasından çavdarına kadar birçok tarım ürününde gerçekten ülkemizin önemli ihtiyacını karşılar nitelikte. Patates üretiminde birinci, elma üretiminde ikinci. Üreticilerimizin bu bağlamda bilinçli bir tarımsal üretim yapması konusunda da bizler için son derece önemli olduğunu tekraren belirtmek istiyorum. Ancak iklim değişikliğinin etkisi artık sizin tarımı nasıl yaptığınızla değil, hangi tedbirleri aldığınızla ilgili bir süreç önümüze getirmiş durumda. Son 35 yılın en şiddetli sıcaklık düşüşünü yaşadık. İklim değişikliğinin çok farklı etkilerini de yaşıyoruz. Yani kuraklık, sel, taşkın sadece bizim ülkemizde değil, dünyadaki diğer ülkelerin de karşılaştığı ve mağdur olduğu bir durum. Zaman zaman doğa olaylarının, iklim değişikliğinin etkilerinin başında geliyor. Son 30 yılın en düşük sıcaklığa sahip nisan ayını yaşadık. Meteorolojik tahminleri dikkate almanın ne kadar önemli olduğunu da bu süreç içerisinde görmüş olduk. Şimdi arkadaşlarımız yoğun bir şekilde hasar tespitleri yapıyor."

Bakan Yumaklı; Malatya, Giresun ve Ordu'ya gittiğini belirterek hasar tespit sürecinin devam ettiğini, TARSİM'in, hasar tespitinin ardından ödemeleri yapacağını dile getirdi.

Tarım sigortasının önemine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Devletimiz, Bakanlığımız herhangi bir şekilde zirai don hadisesinden zarar görmeyi engelleyecek ekipmanların maliyetlerinin yüzde 50'sini karşılıyor. Bu, birinci nokta. İkinci nokta bunları kullanan üreticilerin yapmış oldukları sigorta poliçesinin yüzde 25 ile 35 oranında indirimli bir şekilde olmasını sağlıyor. Üçüncüsü zaten bu sigorta poliçe bedelinin de yüzde 70'ine yakınını yine devletimiz karşılıyor. Dolayısıyla burada sigorta poliçesi yapmak o 1 yıllık emeğin belli oranlarda garanti altına alınması için son derece önemli. Buradan tekrar bütün üreticilerimize sigorta yaptırmaları konusunu özellikle istirham ediyorum. Büyük geçmiş olsun."

"Her zaman üreticilerimizle yan yanayız, omuz omuzayız"

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bu ülkenin üreticilerinin her zaman yanı başındayız. Her halinde, her şartında. Bütün amacımız Türkiye Yüzyılı'nda üretimi artırmak, verimli, kaliteli, kayıtlı bir üretimin olmasını sağlamak. Kendi vatandaşımızın makul fiyatlarla tarımsal ve gıda ürünlerine ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda ihracatının çok önemli bir bölümü de tarım ürünlerinden gerçekleşen bir ülke olarak bu katkıyı da artırmak üzere çalışmalarımıza devam ettik. Her zaman üreticilerimizle yan yanayız, omuz omuzayız. Büyük geçmiş olsun. İnşallah önümüzdeki yıl buralarda rekoltelerin rekorlarını konuşuyor oluruz. Bu konuda yine önümüzdeki yıl bu ağaçların ürüne gelmesiyle alakalı ne yapılabilir? Bu çalışmaları da yapmış olacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İklim Değişikliği Tarımı Etkiliyor - Son Dakika

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