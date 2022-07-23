İlk kez ekimini yaptığı sarımsağı hasat etti - Son Dakika
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İlk kez ekimini yaptığı sarımsağı hasat etti

23.07.2022 10:36
İlk kez ekimini yaptığı sarımsağı hasat etti

Bingöl merkeze bağlı bir köyde ilk defa ekimi yapılan sarımsağın hasadına başlandı.

Bingöl merkeze bağlı bir köyde ilk defa ekimi yapılan sarımsağın hasadına başlandı. Yaklaşık 40 dönümde hasat yapılırken, çiftçinin bu yılki hedefi ise 30 ton ürün elde etmek.

Bingöl'de uzun yıllardır çiftçilik yapan Ahmet Ertuğrul, kentte alternatif ürün yetiştirmek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne danıştı. Müdürlüğün yönlendirmesiyle köyündeki 40 dönümlük alana sarımsak eken çiftçi Ertuğrul, Aralık ayında ekimi yaptığı ürünün hasadına başladı. Merkeze bağlı Garip köyünde ekimini yaptığı sarımsağın hasadına başlayan çiftçi, hem yurt içinde hem de yurt dışında bağlantılarını kurarak ürününe geniş çaplı bir pazar alanı oluşturmayı hedefliyor. 40 dönümlük alandan yaklaşık 30 ton ürün elde etmeyi de bekleyen çiftçi Ahmet Ertuğrul, ilk kez ekim yaptığı için biraz acemilik çektiğini söyledi.

" Almanya, ırak gibi ülkelerde tüketeceğiz"

Yıllardır çiftçilik yaptıklarını belirten Ertuğrul, "Bu sene ilk defa sarımsak ektik 40 dönüm alana. Beklentimiz daha fazlaydı normalde ama acemiliğimiz olduğu için eksiklerimiz fazlaydı. Yine de 30 tonun üzerinde bir beklentimiz var. Bunu Almanya, Irak, İngiltere, İsviçre gibi ülkelere ve yurt içinde tüketeceğiz. 30 ton kaldırırsak güzel bir kazanç olacak. Hem yurt içine hem de yurt dışına göndermeyi düşünüyoruz. Bağlantılarımızı yaptık. Eksiklerimiz oldu makinede, çapada ve sulamada. Bunu daha geliştirerek makineleri, araç gereçleri tamamlayarak daha verimli bir şekilde kazançlarımız olacak. İleri senelerde 50-100 dönüm kadar ekmeyi planlıyoruz" dedi.

Köydeki sarımsak hasadına katılan ve incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, ilk kez merkezde ekimi yapılan ürünün veriminin çok güzel olduğunu söyledi. Bahadır, "Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kırsal alanlarda alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla projeler üretmekteyiz. İlimizde ilk defa ekimi yapılan ve hasadı için gelmiş olduğumuz çiftçimizin tarlasındayız. Hamdolsun verimimiz çok güzel. Antibiyotik deposu olarak adlandırılan sarımsağın dişleri iri, tadı ve aroması gayet güzel görünüyor. İnşallah bundan sonra da ilimizde sarımsak ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla projelerle çiftçilerimiz desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk kez ekimini yaptığı sarımsağı hasat etti - Son Dakika

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