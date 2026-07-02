İnegöllü orman köylülerine 17 milyon TL destek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'nce ORKÖY çalışmaları kapsamında orman köylülerine 17 milyon TL destekleme yapıldı.

2026 yılı ORKÖY çalışmaları kapsamında 38 orman köyüne toplam 17 milyon TL destek sağlandı. Bu çerçevede İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Kaymakam Vekili Murat Kütük katıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı konuşmada, "Bugün genel müdürümüzü ağırlamaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu, memnuniyeti ifade ediyorum. Kendisi tabi bölgemize yabancı değil, İnegöl'ümüze hizmet etti. Bizlere değer kattı, İnegöl'de çok güzel hizmetlerde bulundular. Allah razı olsun, bugünde hayırla yad ediliyorlar. Ne zaman ismi geçse ben insanların yüzünün güldüğünü görüyorum, çokta mutlu oluyorum. Allah bizlere de nasip etsin diyorum. Örnek aldığımız büyüklerimizden kıymetli genel müdürümüz. Bugün sabahleyin aslında Bursa'da çok güzel bir programa imza attılar. Muhtarlarımızla beraber katıldık, orman teşkilatımız oradaydı, bizler oradaydık. Burada malumunuz orman yüzölçümünün de büyük olduğu bir bölgedeyiz İnegöl'de bildiğiniz üzere. Malumunuz artık havadaki nem oranının azaldığı, sıcaklığın yükseldiği bir iklim dönemindeyiz. Burada bilinçlenmeye de ihtiyaç var. Özellikle ben bundan dolayı da genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Programı hazırlayan tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Küçük farkındalıklarla aslında büyük başarılar elde etmemiz an meselesi ve basit hiçbir şey olmaz dediğimiz hadiselerden çok büyük olaylar olabiliyor. Bir kıvılcım o bilgiyi kül edebiliyor, yakabiliyor. Tabi bugün orman köylerimize dağıtılan destek için buradayız. Ben bu destekleri de şöyle yorumluyorum; demek ki Allah'a hamdolsun devletimizin bölgemize bakışı, ülkemize bakışı, üreticiye değer veriyor. Bölgeye değer veriyor, istihdama değer veriyor" dedi.

Orman Genel Müdürü Karacabey ise, "İnegöl'ü kendi evimiz gibi görüyoruz. Bu hemen arkamızda gördüğümüz misafirhane benim çalışma hayatına başladığımda ilk yerdi. 1996 yılında. Daha sonra Orman İşletme Şefi olarak çalıştım. Daha sonra başka yerlere gittik, döndük bir daha nasip oldu Orman İşletme Müdürü olarak çalıştık. O zamanlardaki bölge müdürümüz derdi ki 'Mobilyanın başkenti olan İnegöl'ü ormancılığında başkenti yapacaksınız' demişti. O zamanki arkadaşlarımızın hep beraber çalışmalarıyla çok önemli bir noktaya getirmiştik İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünü. Ondan sonrada baktık ki arkadaşlarımız bizden aldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıdılar. Bugün İnegöl Orman İşletme Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüzde, tüm Türkiye'deki Genel Müdürlüğümüzde de parmakla gösterilen en başarıları işletme müdürlüklerinden birsi. Bundan dolayı da tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık. İnancımıza göre iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. O düsturdan hareketle arkadaşlarımız her geçen gün daha iyisini yapmanın gayretinde oldular. Bizde elimizden geldiği kadar onlara destek olduk. Daha iyi şartlarda çalışabilmesi, daha güzel görevler yapabilmesi adına İnegöl'deki arkadaşlarımızın tüm Türkiye'de olduğu gibi yanlarında olduk. Bu çalışmaları yaparken bizler sadece Orman İşletme Müdürlüğü'nün personeliyle değil bizim en büyük paydaşımız az önce Sayın Belediye Başkanımız da ifade ettiler, sayın Kaymakamımızda Orman köylümüzle beraber yapıyoruz bu çalışmaları. Eğer sektörü bir sac ayağına benzetecek olursak bir tanesi ormanları devlet adına işletmecisi olan Orman İşletme Müdürlükleri, ikincisi ormandan yetiştirilen ürünleri işleyen ormancılık sektörü fakat üçüncü bir ayak var ki o ayak olmazsa ormancılık sektörünün ayakta kalması mümkün değil oda orman köylülerimiz. Biz bunun farkındayız, her zaman için ifade ediyoruz. Bir yerde orman yangını çıktığında bizim teşkilatımızın haberi olup hareket ederken bir bakıyorum köylülerimiz traktörleriyle, tankerleriyle oraya müdahale ediyorlar. Biz bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir ikazda yapmamız gerekiyor burada. Orman yangınıyla mücadele çok zor. Tecrübe ve eğitim isteyen bir çalışma. Dolayısıyla bütün orman köylülerimizin orman yangın köylüsü olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız Allah korusun orada çalışırken başlarına bir iş geldiğinde hem mallarına hem kendi canlarına gelecek zararda orman gönüllüsü olurlarsa o imkanlardan da yararlanabiliyorlar. Bugün gönüllüsü olmak yangına müdahale etmek değil, esas mesele yangınla mücadeledeki asıl başarı yangının hiç çıkmaması sağlamak. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Çünkü baktığımız zaman orman yangınlarının yüzde 90'ın fazlası maalesef insan kaynaklı çıkıyor. Yani vatandaşlar olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak bizler biraz daha dikkatli olursak, yangına sebep olan işte bir sigara izmariti, efendim anız yakılması, atıkların yakılması veyahut da piknik ateşi, avcı ateşi her ne dersek diyelim bazen bir kaynak kıvılcımı ya da bir spiral kıvılcımı yangına sebep olur hale geldi. Hasat makinaları, hasat sırasında yangına sebep olur hale geldi. Bu hususlara dikkat edersek yangınların çıkmaması mümkün. O yüzden sizlerden ricamız özellikle gördüğümüz, bildiğimiz, tanıdığınız herkese bu konularda yanlış yapan birisi olduğunda ikaz etmek. Her şeye rağmen yangın yine de başlamışsa bunu mutlaka en yakın orman idaresine bir şekilde 112'ye arayarak bildirmek yangınların büyümeden daha küçükken söndürülmesini sağlayacaktır. Bizim orman köylülerimizin sadece efendim işte yangın olduğunda yangını söndürmek için değil, biliyoruz ki her türlü ormancılık çalışmalarımızda orman köylülerimizle beraber çalışıyoruz. O yüzden onların gelir seviyelerinin artırılması sadece gelirlerinin artırılması da değil yaşam şartlarının iyileştirilmesi, evlerinin mantolanması, güneş enerjisiyle elektriğini daha ucuza mal etmesi, soba yerine evinde kalorifer tesisatının konulması gibi hayat şartlarının iyileştirilmesi de başta olmak üzere işte burada örneklerini gördüğümüz çapa makinası, traktör, tambur, süt sağma makinası, bal sağma makinası bunlar hemen bu anda gördüklerimiz. Burada hiç uygulanmamış yeni bir şey de olabilir. Yani köylülerimiz derlerse ki bize bizim köyde şöyle bir proje uygulasanız bu faydalı olur derlerse onu da uygularız, bunlarla sınırlı değil. Ben üstelik sayın Cumhurbaşkanımızın sağ olsunlar lütfettiler, onların müsaadeleriyle 2016 2017 yılında bu kredilerden değerli misafirler faizler tamamen kaldırıldı. Faiz hiç yok, üstelik yüzde 20'si de hibe. Yani yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i faizsiz 3 yıldan başlıyor 7 yıla kadar da taksitli geri ödenebiliyor. Önceki bakanlarımızdan Veysel Eroğlu bakanımız sağ olsun derdi ki; Böyle bir imkanı baba oğluna vermez derdi. Hakikaten hem faiz yok hem yüzde 20'si hibe. 5 yıldan 7 yıla kadar geri ödemeli. Tabii bu vatandaşlarımızın hem gelirlerinin artırılması hem de refah içerisinde kendi doğdukları yerde doymalarını sağlayıp köylerinde kalmalarını sağlamak için devletimizin vermiş olduğu bir imkan" dedi.

İnegöl Kaymakamı Vekili Murat Kütük, "Organizasyonlar güzel hediyeleri vatandaşlarımıza veriyorlar. Demek ki İnegöl'deki orman köylülerimiz çalışkan, verilen emekler boşa gitmiyor. Bu ORKÖY projeleri Türkiye genelinde uygulanan güzel bir örnek. Nasıl ki bir bina içinde yaşayan insanlar varsa eskimiyor, içinde kimse yoksa harabe hale geliyor. İşte ormanlarımız da köylülerimizle beraber güzel oluyor" dedi.

Destek programı çerçevesinde orman köylerinde yaşayan vatandaşlara üretimi artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla çeşitli makine ve ekipman destekleri verildi. 2026 yılında sağlanan destekler arasında 9 haneye 4x4 traktör, 6 haneye ceviz hasat ve ilaçlama makineleri, 6 haneye 2'şer dönüm mavi yemiş yetiştiriciliği desteği, 1 haneye traktör arkası tomruk çekme vinci, 3 haneye römorklu çapa makinesi, 4 haneye hamur yoğurma makinesi ve seyyar köy fırını, 1 haneye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı, 20 haneye traktör arkası çapalama makinesi ve 8 haneye süt sağma makinesi desteği yer aldı.

Yetkililer, ORKÖY desteklerinin orman köylülerinin gelir seviyesini artırmayı, üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladığını belirtti. - BURSA