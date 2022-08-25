Kraliçe inciri için Bursa Büyükşehir devrede

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e '2009'da Bursa ziyaretinde' ikram edilmesinin ardından Kraliçe inciri olarak ünlenen Bursa Siyahı'nın piyasada beklenen değeri bulmaması üzerine devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. Belediye iştiraklerinden Tarım ve Peyzaj A.Ş tarafından hazırlanan soğuk hava deposunda ürün alımlarına başlanacak.

Bursa'da kaliteli üretimden pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, siyah incir pazarında yaşanan daralma ve 'rekoltenin yüksek olmasına bağlı' değer kaybı üzerine yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz yıl 29 bin ton üretilen siyah incirin yüzde 70'i ihraç edilirken, 'pazar sorunu yaşanmaması nedeniyle' Büyükşehir Belediyesi alım desteği yapmamıştı. Ancak bu yıl rekoltenin 40 bin tonu aşması ve ihracat beklentisinin de yüzde 40'lara düşmesi nedeniyle, piyasada yaşanan incir bolluğu fiyatlara da olumsuz yansıdı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, üreticinin mağdur olmaması ve dünyaca ünlü siyah incirin hak ettiği değeri bulması için yeniden devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım İl Müdürlüğü, ziraat odaları, Zirai Karantina İl Müdürlüğü, tarım kooperatifleri ve ihracatçı birlikleri temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bürokratlarıyla bir araya gelerek, incirde yaşanan süreci değerlendirdi. Konunun tüm taraflarını dinleyen Başkan Aktaş, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Tarım ve Peyzaj A.Ş aracılığıyla iki yıl öne olduğu gibi yeniden alımlara başlayacaklarını söyledi.

"Kayıtsız kalamazdık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın incir konusunda Allah vergisi güzel bir potansiyele sahip olduğunu, bu yıl da geçen yılın üzerinde bir rekoltenin yaşandığını söyledi. Bursa siyah incirinin gerçekten kaliteli ve dünya çapında bir üne sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "İnşallah, bundan sonra da sürecin ne kadar iyiye gittiğini hep birlikte göreceğiz. Bu sene yaban mersini ve ahududu gibi birçok ürünümüzde 'şükürler olsun' herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Üreticimizin genel anlamda mutluluğunu gördük. Tabii incir ile alakalı yaşanan süreci daha iyiye taşımak adına, Tarım ve Peyzaj A.Ş. olarak konuya kayıtsız kalamazdık. Nasip olursa, inşallah oluşturacağımız soğuk hava deposunda yarından itibaren iş ve işlemlerle alakalı süreci başlatıyoruz" dedi.

Alımlar başlıyor

Rekoltenin yüksek olduğunu ve ellerinde sınırsız kaynak bulunmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Özellikle getirilen ürünün kalibresine bakacağız. İhracatlık mı iç pazarlık mı yoksa reçellik mi, uzman arkadaşlarımız değerlendirecekler. Tarım A.Ş. marifetiyle, süreci desteklemek adına alımları başlatmış olacağız. Önümüzdeki yılla alakalı da konunun tüm tarafları ile oturacağız. 'Genel anlamda neler yapabiliriz?' noktasında değerlendirmelerde bulunacağız. Fuar organizasyonları ile farklı konuları, kasım-aralık gibi yapacağımız çalıştayda ele alacağız. Buradan özellikle ihracatçılara da alıcılara da şu çağrıyı yapıyorum: Lütfen Bursa incirini, Bursa Siyahını başka incirlerle karıştırmayalım. Bugünden sonra artık ürünün en özel dönemine doğru gidiyoruz. Pazarda çok rahat sunacak bir şekilde üreticimiz hazırlıklarını yaptı. İşin hakkının verilerek, piyasada değerlendirilmesi gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Sürecin üreticimiz için de alıcılar için de hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Tarım ve Peyzaj A.Ş., fiyatların günlük değişmesi nedeniyle her sabah saat 09.00'da alım fiyatlarını kamuoyuna duyuracak ve saat 10.00'da da alımlara başlayacak. Ürünler, uzmanlar tarafından ihracatlık, iç pazarlık ve reçellik olarak ayrı ayrı fiyatlandırılacak. - BURSA