İpek Yolu Şifa Rotası Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İpek Yolu Şifa Rotası Projesi Başlatıldı

27.05.2025 12:00
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İbn-i Sina Enstitüsü, Türk sağlık birikimini dünyaya tanıtacak projeyi duyurdu.

İbn-i Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, "İpek Yolu Şifa Rotası Projesi"yle Türk medeniyetinin sağlık alanındaki birikiminin dünyaya anlatılacağını belirtti.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir organizasyona katılmak üzere kente gelen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık, Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakanlıkları ve İbn-i Sina Enstitüsü işbirliğinde hayata geçirildiğini söyledi.

İbn-i Sina'nın "El-Kanun fi't-Tıb" (Tıbbın Kanunu) adlı eserinin yazılışının üzerinden 1000 yıl geçtiğini hatırlatan Aydın, bu kapsamda şifahane vakfiyelerinin kuruluşunun da 800. yılı olması dolayısıyla bu projeyi başlatmak istediklerini ifade etti.

Aydın, "Enstitü olarak İpek Yolu'nda şifa rotasını başlatmak istedik. Çin'den başlayan rota, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, İran ve Türkiye'ye ulaşıyor." dedi.

Aydın, Selçuklular döneminde temelleri atılan vakıf medeniyetinin Osmanlı'da gelişerek büyüdüğünü, bunun en güzel örneğinin Edirne'deki Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliyede görüldüğünü kaydetti.

"Bilim, kültür ve sağlık köprüleri kurulacak"

Türk medeniyetinin yüzyıllar boyunca sağlık alanında örnek nitelikte çalışmalar yaptığını vurgulayan Aydın, bu birikimin İpek Yolu Şifa Rotası Projesi'yle kapsamlı şekilde dünyaya tanıtılacağını ifade etti.

Aydın, projenin rotasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İpek Yolu Şifa Rotası, İngiltere'den ABD'ye kadar uzanacak. Bilimin doğudan batıya akmasıyla bir bilim köprüsü kurulmuş olacak. Çünkü Batı'nın tıpta Rönesans'ı İbn-i Sina ile, mimarideki Rönesans'ı ise Mimar Sinan ile başlamıştır. Bu iki büyüğümüzü yıl boyunca çeşitli etkinliklerle anacağız. Proje kapsamında 28 Mayıs'ta Özbekistan'ın Semerkand şehrinde bir etkinlik düzenlenecek. Edirne'den başlayarak Balkan ülkeleri üzerinden geçilecek rota, 7 Temmuz'da Paris'te 'İpek Yolu Şifa Rotası ve Bilim, Kültür, Sağlık Başkentleri' temalı sergiyle devam edecek."

Aydın, projenin Amsterdam, Brüksel, Berlin, Londra ve New York'taki Türkevi binalarında açılacak sergilerle sürdürüleceğini belirtti.

Projenin önemli çıktıları olacağına inandıklarını vurgulayan Aydın "Batı'da Amerika'ya kadar doğuda Çin'e ve güneyinde Endonezya'ya kadar uzanan yolculuklarla medeniyetimizin sağlık anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin sağlık politikaları tanıtılacak. Aynı zamanda İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabının 1000'inci yılında dünyayla bilim, kültür ve sağlık köprüleri kurulacak." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında neler yapılacak?

İpek Yolu Şifa Rotası Projesi'nin açılış etkinliği, projeyi tanıtmak amacıyla Özbekistan'ın Semerkand şehrinde gerçekleştirilecek bir konferansla başlayacak.

Proje kapsamında farklı ülkelerde gerçekleştirilecek konferans, panel ve söyleşilerle Türk tıp tarihi ve Türkiye'nin güncel sağlık politikaları anlatılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İpek Yolu Şifa Rotası Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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