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İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı - Son Dakika

İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı

14.01.2022 12:23

İran İslam Cumhuriyeti tarafından geçtiğimiz günlerde tek taraflı kapatılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Sınır Kapısı bugün itibariyle tekrar geçişlere açıldı.

İran İslam Cumhuriyeti, 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Türkiye'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı almıştı. 15 günün sonunda sınır kapısı yeniden giriş çıkışlara açıldı. Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yer alan sınır kapısının açılmasıyla yoğunluk başladı.

İran tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı

"KAPI KAPATILDIĞINDA HAYAT DURUYOR"

Pandemiden dolayı kapıların bir süre kapalı kaldığını hatırlatan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Geçtiğimiz haftalarda İran tek taraflı olarak Türkiye'ye açılan gümrük kapılarını kapatmıştı. Yeni yıla sayılı günler kala İran 15 günlük kapatma kararı alarak tek taraflı kapıyı kapattı. Dün itibariyle gümrüklerimiz tekrar açıldı. Görüldüğü gibi vatandaşlar gelip gidiyorlar. Kapıların açılmasıyla artık vatandaşlar da bir nebze olsa rahat edecekler. Bugün insanlarımızın en büyük geçim kaynaklarından biri sınır kapımızdır. Aslında bu tüm Hakkari bölgesinin tek geçim kaynağıdır. Bizim burada kapı kapatıldığında gerçekten hayat duruyor. Ümit ediyoruz ki artık sınır kapımız hiçbir şekilde kapanmaz" dedi.

İran tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı
İran tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı
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Yüksekova, Esendere, İslam, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı - Son Dakika
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