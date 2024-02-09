İranlı turistler Van\'a akın etti

Ekonomi

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İranlı turistler ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek için Van'a akın etti.

4 GÜNLÜK TATİLİ FIRSAT BİLDİLER

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor. Ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ

İranlı turistlerin Van'a akın etmesiyle birlikte oteller yüzde yüze yakın doldu. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, gece ise eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarıyor. Her fırsatta Van'a geldiklerini belirten İranlı turistler Van'ı ve Van insanını çok sevdiklerini söyledi.

İşte İranlıların akın ettiği Van'dan gelen görüntüler;