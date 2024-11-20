İş Bankası\'ndan Turizm İhtisas Şubesi

Ekonomi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: "78.7 milyar dolarlık cari açığımızın yüzde 60'ını turizm gelirlerimizle kapatabiliyoruz"

İş Bankası, Antalya'da Turizm İhtisas Şubesi açtı

ANTALYA - Turizmcilerin finansmana erişmesini kolaylaştırmayı hedefleyen Türkiye İş Bankası, Antalya'da "Turizm İhtisas Antalya Şubesi"nin açılışını yaptı. Şubenin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, cari açığın büyük bir bölümünü turizm sektörünün kapattığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi: "Cari açığımız çok uzun bir süreden sonra ilk defa 5 milyar dolar seviyesine indi indi ama dış ticaret açığımız 9 aylık sonuçlarla hala 78.7 milyar dolar seviyesinde. 78.7 milyar dolarlık cari açığımızın yüzde 60'ını turizm gelirlerimizle kapatabiliyoruz. İlk 9 ayda 78. 7 milyar cari açığımız varken 46. 9 milyar dolar da turizm gelirimiz oldu. Dolayısıyla hem dış ticaret açığının azalması hem de turizm gelirlerinin artmasıyla oluşan tablo, turizmin öneminin ekonomimiz için dengelenmek için arttığını gösteriyor" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde faaliyete giren Türkiye İş Bankası Turizm İhtisas Şubesi'nin açılışına; Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu ve çok sayıda bankacı katıldı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez AKTOB'un düzenlediği 13. Resort Turizm Kongresi'ne sponsor olduklarını belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada Antalya'ya turizm şubesi açılacağının bilgisini verdiğini hatırlattı. Aran, "Geçen sene kongreye ilk kez sponsor olmuştuk ve bu sponsorluğumuzla kongrenin açılış konuşması sırasında şunu ifade etmiştim; Türkiye İş Bankası olarak turizmi, ülkemizin ve bankamızın stratejik olarak destek vermesi gereken sektörlerin başında gördüğümüzü ve bu konuda özellikle ihtisaslaşma içine girdiğimizi, İş Bankası'nda turizm bankacılığı konusunda bir bölüm kurulacağını ve turizm bankacılığı bölümünün uzantısı olarak da Antalya'da bir turizm ihtisas şubesi açacağımızı ifade etmiştim. Beraberinde de sektöre, önümüzdeki 2 yıl olan 2024 ve 2025 yılları için bir milyar dolar ilave kredi ayırdığımızı ve bunu kullandıracağımızı söylemiştim. Bunun içerisinde 2024 yılının hemen başlarında bankamızın turizm bankacılığı bölümü oluşturuldu. Bugün burada turizm ihtisas şubemizin açılışını yapıyoruz ve ne mutlu bize ki o 1 milyar dolar dediğimiz kredinin 500 milyon dolarlık bölümünü kullandırmış durumdayız" dedi.

"İlk 9 ayda 78. 7 milyar cari açığımız varken 46. 9 milyar dolar da turizm gelirimiz oldu"

2025 yılı itibariyle kredi paketindeki bir milyar dolarlık büyümeyi sağlayacaklarını dile getiren Hakan Aran, şöyle devam etti: "İş Bankası'nın bu alanda şu an da turizm sektöründe kullandırdığı açık olan kredilerin bakiyesi de bir buçuk milyar doları geçti. Turizm sektörünün, özellikle ülkemizin içinden geçtiği ekonomik dengelenme döneminde çok kritik rolü olduğuna inanıyoruz. Biliyorsunuz cari açığımız çok uzun bir süreden sonra ilk defa 5 milyar dolar seviyesine indi ama dış ticaret açığımız 9 aylık sonuçlarla hala 78.7 milyar dolar seviyesinde. 78.7 milyar dolarlık cari açığımızın yüzde 60'ını turizm gelirlerimizle kapatabiliyoruz. İlk 9 ayda 78. 7 milyar cari açığımız varken 46. 9 milyar dolar da turizm gelirimiz oldu. Geçen sene kongreyi yaptığımız zaman, turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapatma oranı yüzde 51'di, bu yıl kongreyi yaparken yüzde 60'a çıktı. Dolayısıyla hem dış ticaret açığının azalması hem de turizm gelirlerinin artmasıyla oluşan tablo, turizmin öneminin ekonomimiz için dengelenmek için arttığını gösteriyor."

"2,6 milyar dolarlık yatırımın tüm finansmanını sağlayabilecek güçteyiz"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Duran, banka olarak turizme emek veren tüm sektör temsilcilerinin yanlarında olduklarını da sözlerine ekleyerek, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yatırım teşviki almış olan yatırımcılara, yatırım miktarlarına baktığımız zaman; 2025 ve 2026'da Antalya'da 2,6 milyar dolarlık ilave yatırım yapılacağını görüyoruz. Şunu ifade edebilirim, bu 2,6 milyar dolarlık yatırımın tüm finansmanını sağlayabilecek güçteyiz. Böyle bir gücümüz var. Umuyorum ki, bu gücümüzü de en doğru şekilde sizlerle beraber kullanır, geri dönüşünü alır ve ülkemizde düşündüğümüz 60 milyar dolar yıllık gelir 100 milyar dolar seviyesine doğru yolculuğunu gerçekleştirir."

"Antalya, her yıl 1 milyon ilave turist alıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası'nın 1924 yılında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "İş bankası, Cumhuriyetin en önemli kurumlarından, Atatürk'ün miraslarından bir tanesidir. Bir özel bankadan çok daha ötesidir, sahibi mensupları olan başka bir banka var mı dünyada bilmiyorum. Sahibi, milleti olan bir banka. Dolayısıyla İş Bankası'na da Türk ekonomi tarihinde önemli ilkleri yapmak yakışırdı ve turizm bankacılığı da bunlardan biri oluyor. Antalya her yıl 1 milyon ilave turist alıyor. Bu yıl da geçen seneye göre artı olarak 1 milyon civarında turist aldık. Dolayısıyla ekonomiye yaklaşık olarak doğrudan 20 milyar dolar katkımız oluyor. Türk turizminin yükünü Antalya çekiyor, turizmcilerimizin finansmana erişimi konusunda böyle bir çalışmaya imza atılmasını çok değerli buluyorum."