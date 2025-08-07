İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği değerlendirdi - Son Dakika
Ekonomi

İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri KOBİ\'nin mali tanımında yapılan değişikliği değerlendirdi
07.08.2025 14:26
İş insanları, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) mali tanımının güncellenmesinden memnun olduklarını bildirdi.

İş insanları, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) mali tanımının güncellenmesinden memnun olduklarını bildirdi. "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında KOBİ tanımı yeniden düzenlenirken, bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ tanımının güncellenmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğuna işaret etti.

ASO BAŞKANI ARDIÇ: KOBİ TALEPLERİMİZ KARŞILIK BULDU

Enflasyonist koşullar ve reel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ tanımındaki 500 milyon lira net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırının yetersiz kaldığını daha önce ifade ettiklerini belirten Ardıç, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bu sınır 1 milyar liraya çıkarıldı. Artık daha çok firmamız KOBİ'ler için tanımlanan destek mekanizmalarına erişebilecek. Ankara Sanayi Odası olarak; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın belkemiği olan KOBİ'lerimizi, rekabetçiliklerini geliştirmek amacıyla yönlendirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."

ATO BAŞKANI GÜRSEL, KOBİ KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran yazılı açıklamasında, söz konusu düzenlemenin KOBİ tanımına karşılık gelen işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini sağlayacağını ifade etti.
Sektörün taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, ticaretin büyüyüp, gelişmesine yönelik düzenlemeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimine teşekkür eden Baran, şunları kaydetti:
"Enflasyonla mücadele sürecinden geçiyoruz, bu dönemde üretimin devamı ve sürdürülebilir maliyetli finansmana erişim çok önemli, çok kıymetli. Bunun için faiz oranlarının düşürülmesi konusunda bankalara çağrıda bulunuyorum. Bankalarımız bu dönemde KOBİ'lerimizi yalnız bırakmamalı azami destek sunmalı. Doğru zamanda makul faizle verilecek kredi, üretimin, ticaretin, ihracatın ve istihdamın devamlılığına katkı sağlayacaktır."

KOBİ tanımında yapılan güncelleme hakkında açıklama yapan Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "KOBİ tanımı güncellendi, daha fazla işletme desteklerden yararlanacak" ifadesinde bulunarak memnuniyetini dile getirdi.

YENİ KOBİ SINIRI BUGÜN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, yıllık çalışan sayısı 250 kişinin altında olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) olarak kabul edilecek. Önceki uygulamada bu sınır 500 milyon TL idi. Söz konusu güncellemeyle özellikle orta ölçekli firmaların KOBİ statüsüne dahil edilmesi sağlanırken, bu işletmelerin devlet destekleri ve teşviklere erişimi kolaylaşmış olacak.

Kaynak: AA

