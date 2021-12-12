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İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin - Son Dakika

İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin

12.12.2021 11:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün basına kapalı toplantıda iş dünyasının ileri gelen isimleriyle bir araya gelerek görüş ve önerileri dinledi. Göreve gelmesinden sonra iş dünyasının temsilcileriyle geniş kapsamda yapılan ilk toplantıda, iş insanlarının Bakan Nebati'den talepleri ortaya çıktı. Buna göre iş insanları Bakan'a "Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin, yalnız bırakmayın" talebinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ile bir araya geldi. Bakan Nebati öncülüğündeki toplantı tam 7 saat sürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni dönemde ele alacağı politikaların anlatıldığı toplantıda, iş insanlarının neler söylediği de merak ediliyordu. Buna göre iş insanları Bakan Nebati'den yüksek enflasyonla ilgili destek talebinde bulundu.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda, iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları katıldı.

Toplantı gündeme damga vurmuştu! İşte iş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin

BAKAN'DAN SERBEST PİYASA VURGUSU

Toplantıda, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştiren Bakan Nebati, Türkiye'nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler verirken, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime değindi. Bakan Nurettin Nebati, serbest piyasadan geri adım atılmayacağını ifade ederek, iş insanlarına yönelik her alanda destekçi olunacağını vurguladı.

İŞ İNSANLARINDAN ENFLASYONA KARŞI DESTEK TALEBİ

Toplantıda iş insanlarının neler söylediği de çok merak ediliyordu. Bugün, toplantının detaylarına ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Buna göre iş insanları, Bakan Nebati ile toplantılarında en fazla yüksek enflasyondan dert yakındı. Söz alan iş insanlarından biri ise, "Sayın Bakanımızın önümüzdeki süreçte hedeflenen yeni üretim, istihdam ve ihracat yolundaki çalışmalarına inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Hazine ve Maliye Bakanımızın hedeflemiş olduğu bu yeni modelde üreten Türkiye yolunda ilerleyeceğiz ve sonuca ulaşacağız. Ancak buradaki en önemli konu tabii ki enflasyon ve enflasyona yedirilmeme. Ülkenin, hepimizin, hem ekonomik tarafının gündemin de hem de makro tarafından bakıldığında da şu anki en önemli gündemimiz enflasyon" ifadelerini kullandı.

İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin

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Son Dakika Ekonomi İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin - Son Dakika
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