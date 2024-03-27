BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle KOBİ OSB projesi hayata geçiyor - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle KOBİ OSB projesi hayata geçiyor

BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle KOBİ OSB projesi hayata geçiyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri KOBİ OSB projesinin BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olacak stratejik bir hamleye...

27.03.2024 12:57  Güncelleme: 13:00
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri KOBİ OSB projesinin BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olacak stratejik bir hamleye dönüştüğünü söyledi. İsmail Kuş, "KOBİ OSB'lerimiz, ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışlarına imkan sağlayan, modern lojistik imkanlarla desteklenen işletmelerimizi, dolayısıyla Bursamızı çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacak." dedi.

BTSO Mart Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, dünyanın yeniden şekillendiği bir geçiş sürecine şahitlik ettiklerini ifade etti. Bu süreçte ekonomi yönetiminin iletişim kanallarının sürekli açık olmasının iş dünyasının moral ve motivasyonunu yükselttiğini kaydeden İsmail Kuş, "Mart ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan gibi ekonomi yönetiminde söz sahibi olan isimleri Odamızda ağırladık. Bu buluşmalarımızda fiyat istikrarı başta olmak üzere, finansman maliyetlerinin düşürülmesinden enflasyon muhasebesine kadar 55 bin üyemizin beklentilerini paylaştık. Bugüne kadar üretimden istihdama, ticaretten ihracata kadar birçok düzenleme Odamızın da talepleri doğrultusunda hayata geçti. Son dönemdeki taleplerimizin de en üst düzeyde karşılık bulacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Sadece bugün değil gelecekte de güçlü bir kent hedefiyle çalışıyoruz"

BTSO'nun son 11 yılda ortaya koyduğu vizyon ve projelerle bilgi ve deneyimin paylaşıldığı, birlik ve dayanışmanın vücut bulduğu örnek bir uzmanlık merkezi haline geldiğini kaydeden İsmail Kuş, sadece bugün değil, gelecekte de güçlü olan bir kent için değer üretmek istediklerini vurguladı. "Bu nedenle her projemizi gelecek nesillerin de odaklanarak hayata geçirdik." diyen İsmail Kuş, konuşmasına şöyle devam etti: "Katma değerli üretimiyle, nitelikli istihdamıyla, modern ulaşım ağları ve güçlü ticaret bağlantılarıyla sadece ülkemizde değil, dünyada da cazibe merkezi olmayı başarmış bir Bursa hedefliyoruz. Ancak nüfusun, hızlı kentleşmenin ve plansız üretim tesislerinin artmasıyla Bursa, trafik, çevre ve hava kirliliği gibi sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalan bir şehir oldu. Diğer taraftan sınırlı alanlarda üretim ve ihracat yapmak zorunda kalan firmalarımız, şehir içinde plansız sanayi alanlarında sıkışıp kaldı. Üstelik bu firmalarımız, başta lojistik olmak üzere rekabette kendilerini öne taşıyacak imkanlardan da mahrum. İşte KOBİ OSB projesi, kabına sığmayan, daha nitelikli ve rekabetçi bir üretim alanı ihtiyacını her geçen yıl daha da yüksek bir sesle dile getiren firmalarımızın talepleri ve Bursamızın ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktı."

İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri talepleri BTSO KOBİ Konseyi çalışmalarıyla şekillendirdiklerini belirterek, "KOBİ OSB projemiz Bursa Büyükşehir Belediyemizle işbirliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olarak gördüğümüz stratejik bir hamleye dönüştü. Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçireceğimiz KOBİ OSB'lerimiz, ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışlarına imkan sağlayan, modern lojistik imkanlarla desteklenen işletmelerimizi, dolayısıyla Bursamızı çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacak. Mevcut üretim alanlarında bile kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan KOBİ'lerimiz, planlı yeni sanayi alanlarında ihracat, istihdam ve toplam iş hacimlerini ciddi ölçüde artıracaktır. Aynı şekilde lojistik merkezlerimiz de entegre ve modern ulaşım bağlantılarıyla firmalarımızın rekabet gücünü artıracak. Bununla birlikte Bursa, yeni rezerv alanlarının oluşmasıyla kentsel dönüşüm süreçlerini daha sağlıklı işletecek, kentin trafik yükü hafifleyecek, hava kirliliği ve çevresel etkiler konusunda daha ideal bir yapıya kavuşacak. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyemizle birlikte imzaladığımız işbirliği protokolümüzün başta imalatçı KOBİ'lerimiz olmak üzere, Bursamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Dört yıllık seçimsiz dönem iyi değerlendirilmeli"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 31 Mart pazar yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin önünde ekonomik istikrar ve kalkınma odaklı 4 yıllık seçimsiz bir dönem olacağını ifade eden Uğur, "Orta Vadeli Programın rehberliğinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracat ekseninde ülkemizin yeniden hedeflenen büyüme rakamlarına erişmesini hep birlikte sağlayacağız. Bu konuda üyelerimizin talep, öneri ve beklentilerini de doğrudan Hükümetimize aktarmaya devam ediyoruz. Ekonomik reformlar ve yapısal dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bursa iş dünyası olarak daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam anlayışı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle KOBİ OSB projesi hayata geçiyor - Son Dakika

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