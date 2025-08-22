Isparta'da Elma Rekoltesi Yüzde 30 Düştü - Son Dakika
Isparta'da Elma Rekoltesi Yüzde 30 Düştü

Isparta\'da Elma Rekoltesi Yüzde 30 Düştü
22.08.2025 12:29
Zirai don nedeniyle Isparta'da elma rekoltesi bu yıl 900 bin ton bekleniyor, fiyatlar yükselebilir.

ISPARTA Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl ülke genelinde yaşanan don hadisesi sonrasında elmada yüzde 30'luk kaybın meydana geldiğini belirterek, "Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında rekoltemiz olmuştu. Bu yıl da yaklaşık 900 bin ton civarında rekolte bekliyoruz" dedi.

Türkiye'deki elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da hasat zamanı yaklaşıyor. Her yıl eylül ayı ortasında başlayan ve yaklaşık 2 ay devam eden elma hasadında, bu yıl don hadisesi nedeniyle rekolte beklentisi düştü. Bölgede 'Scarlet', 'Jonathan', 'Golden', 'Pink lady' ve 'Fuj' gibi çeşitli türlerde elma yetiştirilirken, bu yıl rekoltenin yaklaşık yüzde 30 seviyesinde düşeceği belirtildi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, ülke genelinde etkisini gösteren zirai donun elma bahçelerini de vurduğunu belirterek, yüzde 30'luk kayıp oluştuğunu söyledi. Selçuk, "Elma bahçelerimizde seyreltme ve tekleme dediğimiz, yetişmeyecek ve büyümeyecek olan kara lekelilerin küçük makaslarla ayrıldığı verim uygulaması yapılıyor. Eylül ayının 15'i gibi sezonumuz başlar. Yaklaşık kasım sonuna kadar devam eder. Malum bu yıl ülkemizde bir don hadisemiz oldu. Elmamızda yüzde 30'luk kaybımız var. Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında rekoltemiz olmuştu. Bu yıl da yaklaşık 900 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl don hadisesi sebebiyle marketlerdeki fiyatlar geçen seneye göre biraz daha yüksek olacaktır" dedi.

'SU YETERSİZLİĞİ VAR'

Ziraat mühendisi Burak Baykuş, zirai donun zararını, "Elmaların lider çiçeklerinin yüzde 70'ini vurdu. Genel çiçeklerde ise yüzde 20- 30 arası kaybımız var" şeklinde değerlendirdi. Sulama probleminin de rekoltenin düşüş nedenleri arasında olduğunu belirten Baykuş, "Fareler bahçeye zarar veriyor. Domuz sıkıntı olabiliyor. Daha çabuk olgunlaştığı için özellikle 'Gala' türüne çok geliyorlar. Bu sene domuzda pek problem olmadı. Çünkü su yetersizliği var. Su birinci öncelik olduğu için rekolteye fazlasıyla etki ediyor. İhracata gidecek olan elma miktarı da bu sebeple düşüyor. Dolayısıyla ülkeye gelecek olan ekonomik dönüşü de etkiliyor" diye konuştu.

'KENDİMİZE YETEBİLECEK DURUMDAYIZ'

Yurt dışından elmaya talebin azaldığını, bu nedenle iç piyasaya yönelim olacağını belirten Baykuş, "Şu anda üretimden sofraya kadar birçok problemimiz var. Zirai don, işçilik maliyetleri, yakıt fiyatları ve sulama problemi olsun birçok parametre var. Yurt dışından talep azaldığı için düşük rekoltenin bu talebi karşılayacağını düşünüyorum. Bu iyi bir şey değil. Talep artması, rekoltenin yoğunluğu yakalaması lazım. Üretici şu an için don zararından morali bozuk durumda. Beklentimizi karşılamayacak. Rekoltenin düşük olması elmaları iç pazara yönlendiriyor. Elma iç pazarda bu sene bizi çok rahat karşılar. Kendimize yetebilecek durumdayız ama bu da tabii pazarı yüksek fiyattan etkileyebilir" dedi.

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ

Kaynak: DHA

Ekonomi

