Isparta'da Minyatür Halı Trendleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Isparta'da Minyatür Halı Trendleri

Isparta'da el dokuması halıcılıkta minyatür halılar popüler hale geldi, yurt dışına da gönderiliyor.

10.05.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISPARTA'da özellikle 1970'li yıllarda ekonomiye damga vuran el dokuması halıcılıkta artık minyatür halılar rağbet görüyor. Standart ölçüsü 22x18 santimetre olan, yaklaşık 7 bin 575 ilmekten oluşan minyatür halılar, özel isteğe göre tasarlanıp yurt dışına da gönderiliyor.

Isparta tarihine damga vuran el dokuması halıcılıkta minyatüre doğru hızlı dönüş gerçekleşti. El emeği göz nuru ev halılarının yerini minyatür halılar almaya başladı. Hediyelik eşya sektöründe pazarı hızla büyüyen minyatür halılar, yurt içi ve dışında büyük talep görüyor. İsteğe göre tasarlanan halılar ofislerin, evlerin, makam odalarını süslüyor.

'İLK KEZ BABAM TARAFINDAN ÜRETİLDİ'

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı mezunu İhsan Akkuş, kentte baba mesleği halıcılığı yıllardır sürdürüyor. Minyatür halının aslının 1970'li yıllara dayandığını ve ilk kez babası tarafından üretildiğini söyleyen İhsan Akkuş, minyatür halı üretiminin Yunan ziyaretçilerin talebi doğrultusunda başladığını ve yaygınlaşmaya devam ettiğini anlattı. Akkuş, "Günümüzdeyse Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren bir üründen bahsediyoruz" dedi.

'YAKLAŞIK 7 BİN 575 İLMEK, DÜĞÜM VAR'

Isparta Belediyesi'ne ait Halı, Kilim ve Etnografya Müzesi'nin de sorumlusu olan İhsan Akkuş, müzede minyatür halı üretiminin de yapıldığını söyledi. Minyatür halının özelliklerini anlatan İhsan Akkuş, küçük olmasının yanı sıra aslında emeği yoğun bir ürün olduğuna dikkati çekti. Akkuş, "İsimler, logolar, özel desenler gibi gelen talebe göre önce desenleri çizilir. Bunların da çizilme alanları, deseni tasarlama alanı minyatür olduğu için küçüktür. Yaklaşık 22 santime, 18 santim boyutlarında bir halıdan bahsediyoruz. Bu alanın içerisinde yaklaşık 7 bin 575 ilmek, düğüm var. Dolayısıyla o küçücük ürün bile bu kadar düğümle elde ediliyor. Tasarıma göre önce iplikler, malzemeler belirlenir. Daha sonra dokuyucuya teslim edilir. Bu dokumalar büyük tezgahlarda dokunur, gördüğünüz o küçük, minyatür tezgahlarda dokunmaz. Dokuma bittikten sonra minyatür tezgahlara monte edilir" diye konuştu.

MİNYATÜR HALI İÇİN 3-5 GÜN SÜRE

Minyatür halının Isparta'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini vurgulayan İhsan Akkuş, "Isparta'ya her gelen, buraya özgü bir ürünü arıyor. Buraya gelenlerin de Isparta'ya gelen yabancı ziyaretçilerin de minyatür halılar çok ilgisini çekiyor, çok talep var. Ama şöyle bir şey de var; insanlar hemen alıp gitmek istiyor, kendilerine özel bir ürünü ama; o da maalesef öyle olmuyor. Bir minyatür halı 3 ila 5 gün arasında hazırlanabiliyor. Sipariş verenlere daha sonra kargoyla gönderilir" dedi.

'ATÖLYE, EVLERDE VEYA KÖYLERDE DOKUTTURUYORUZ'

Isparta'da halıcı esnafından Hasan Albayrak (59) da kendisinin ikinci kuşak halıcı olduğunu belirterek, artık halıcılığın bittiğini, hazır halı, hediyelik halı, minyatür halı üretimine yöneldiklerinden bahsetti. Minyatür halıların atölyelerde dokunduğunu anlatan Albayrak, "Siparişi alıyoruz, atölyelerde dokutturuyoruz. Fabrikasyon değil de mesela atölye, evlerde veya köylerde dokutturuyoruz. Orada dokutturulup, burada montaj yapıp en son halini müşteriye sunuyoruz. Minyatür halılarda hazır logo veya halı deseni olursa 10-15 günde siparişimizi teslim ediyoruz" diye konuştu.

'PORTRELER 100 BİN LİRAYI BULUYOR'

Minyatür halıların fiyatının 750 liradan başlayıp, 5 bin liraya kadar yükseldiğini, portrelerinse 100 bin lirayı bulduğunu söyleyen Albayrak, minyatür halıda kente özgü Anadolu motifi, Hereke deseni başta olmak üzere en fazla yapılan desenin gül, lavanta ve Anadolu desenleri olduğunu söyledi.

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Türkiye, Isparta, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'da Minyatür Halı Trendleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:57:45. #7.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Minyatür Halı Trendleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.