İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi. Bakan Bolat, 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla tüm ürünlerde ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

01.11.2024 22:37  Güncelleme: 22:55
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiğine yönelik iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Bakan Bolat, açıklamasında, İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin 2 Mayıs 2024 tarihinde durdurulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bolat şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'NİN İSRAİL İLE TİCARETE YÖNELİK OLARAK GÜMRÜK SİSTEMİ TAMAMEN KAPALIDIR"

Hükümetimiz, İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail'den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır.

Diğer taraftan, 2 Mayıs 2024 tarihindeki Kararımızda belirttiğimiz üzere, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'yi kapsayan yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın isteği üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde ihracata, ancak "Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu" Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'yla resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir.

Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanmış olup; mezkur malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır.

FİLİSTİN, İTHALATININ YÜZDE 25'İNİ TÜRKİYE'DEN YAPIYOR

Nitekim 2022 yılında yaklaşık 7,7 milyar dolar yıllık toplam ithalatı, 6 milyona yakın nüfusu bulunan Filistin, her yıl dolaylı ya da doğrudan ithalatının yaklaşık %25'ini ülkemizden yapmaktadır. 2024 yılında Filistin'e yönelik ihracatımız istatistik sisteminde artık kendi kodu ile giriş yapılmaya başlanmış ve daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde artık Filistin'in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır.

Kurulan ve zaman içerisinde güçlendirilen Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizmasında, her bir sevkiyat için Filistinli ithalatçılar, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığına başvurmakta ve sevkiyata ilişkin mutabık kalınan bilgilerin elektronik ortamda Bakanlığımız koordinasyonunda teyitleşilmesi sonrasında, sevkiyatlara ilişkin tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

"FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASINDA EKONOMİK OLARAK DA YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filistinli ithalatçı firmaların Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığına başvurduğunun altını çizen Bakan Bolat, "Bu başvurunun uygun bulunması durumunda Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teyit mektubu ülkemiz elektronik teyit kanalına ulaştırılmaktadır. Söz konusu bildirim konusu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerince tesciline, ancak iletilen teyit mektubunun hem bu süreç içerisinde gerçekleşmiş olması, hem de ürünler ile ilgili değerlendirmelerin yapılması akabinde onaylanması halinde izin verilmektedir" ifadelerini kullandı. Bolat şöyle devam etti:

"Ülkemize, Filistin'den yapılan ithalatlarda ise; Filistinli ihracatçıların ülkemize yönelik ihracat başvurusunun, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması durumunda, ülkemize iletmesi sonrasında ve geldiği ülke olarak Filistin olduğunun tevsiki onaylanmaktadır. Ayrıca, Filistin'e Serbest Bölgeler ve antrepolardan yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri de, aynı elektronik onay mekanizması kapsamındaki teyitleşme sonrasında tamamlanabilmektedir. Ülkemiz bu mekanizma ile mazlum Filistin Halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin'in bu haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecektir."

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

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Son Dakika Ekonomi İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Asiller Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti:
    Sevsinler sizin ticaret anlayışınızı. Siz gidi iki yüzlü takkiyeciler sizi.. 82 19 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Erbakan açıklaması İsrail şirketini Filistine kurup ürünler yine İsrail e gidiyormuş 64 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yüzümüze bakarak yalan söylüyorlar 55 10 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    İSRAİL KONSOLOSLUĞU HALA AÇIK 55 2 Yanıtla
  • 7 İphone:
    Yesinler 49 7 Yanıtla
  • V. A.:
    Yalanınıza sokayım.. malı mısıra romanyaya kağıt üstünde gönderip limandan israil rotasına gttiğini eşşekler bile biliyor. 49 2 Yanıtla
  • İbrahim Ecer:
    ula hemen hemen bütün marketlerde ürünlerin yüz de 90 nı İsrail ürünü bu ürünler her zaman da yeniliyor ordan buraya giriş yasakda bu ürünleri kargalar mı getiriyor 45 6 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Adam israilin korkusundan Apo 'yu meclise kürsüsüne çıkartacak. ticaret yapmaması mümkün mü 40 9 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bu bakandan her pok beklenir 23 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Filistinle olan ticaret rakamları ve firmaları isteyin tabi 2 mayıs öncesi ve sonrası olarak. İsraille yok diyecekler tabi 21 1 Yanıtla
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