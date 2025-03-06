İşsizlik Ödeneği Teşviki Duyuruldu

Ekonomi

Ankara, İzmir ve Manisa SGK Eski İl Müdürü Yavuz Kurt, asgari ücret üzerinden tahakkuk eden işçi ve işveren sigorta primlerinin yüzde 33,5'ine tekabül eden oranda prim teşvikinin sağlandığını ifade etti.

Ankara, İzmir ve Manisa SGK Eski İl Müdürü, Final Danışmanlık Kurucu Ortağı Yavuz Kurt, "Çalışanların işini kaybetmesi sonrasında gelir kaybının belirli süre ve ölçülerde karşılanması, yeni iş bulma sürecinde hayatını idame ettirecek asgari bir geliri olması amacıyla işsizlik ödeneği uygulaması 26 yıl önce hayata geçirilmiştir." dedi.

İşsizlik ödeneğinden, işten ayrılış tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde belli bir süre sigortalı çalışan ve işsizlik sigortası primi ödenmiş sigortalıların gerekli şartları sağlamaları halinde en az 6 ay en fazla 10 ay süreyle faydalandıklarını belirten Kurt, işsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından ayrıca; genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi gibi hizmetlerin sağlandığını belirtti.

Çalışma hayatında devamlılığın sağlanması

Çalışma hayatında devamlılığın esas olduğunu ve bu nedenle gerek çalışanlar gerekse işverenler açısından bu devamlılığın sağlanması adına çeşitli teşvikler çıkarıldığını belirten Kurt, "İstihdam teşvikleri ile genel olarak işverenin işçilik maliyetlerinin hafifletilerek işsizliğin azaltılması amaçlanmaktadır. Çalışma hayatında yer alan ve bir nedenle işini kaybederek işsizlik ödeneği alan sigortalıların yeniden çalışma hayatına dahil olmalarını kolaylaştırmak adına da işsizlik ödeneği teşviki hayata geçirilmiştir" dedi.

İşsizlik Ödeneği Teşvikinden Nasıl Yararlanılıyor?

Yavuz Kurt, 2009 yılında hayata geçirilen ve diğer teşviklere nazaran bilinirliliği daha az olan bu teşvikin, işinden ayrılmak zorunda kalan ve işsizlik ödeneği almaya hak kazananların yeniden çalışma hayatına dahil edilebilmesi ve yeni bir başlangıç yapabilmeleri adına önemli olduğunu belirterek, "Anılan bu teşvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması, işsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyeri olması, SGK prim belgelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi kapsamında olmaması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten iş yeri olmaması, şartlarının sağlanması gerekir" dedi.

İşsizlik ödeneği teşviki işverenin prim maliyetini düşüyor

Asgari ücret üzerinden tahakkuk eden işçi ve işveren sigorta primlerinin yüzde 33,5'ine tekabül eden oranda prim teşvikinin sağlandığını ifade eden Yavuz Kurt; "2025 yılında asgari ücretli bir çalışanın prim tutarı, işsizlik sigortası primi dahil teşviksiz 9 bin 817,08 TL'dir. Oysa ilgili teşvikten faydalanan işveren şartları sağlayan her bir çalışanı için yalnızca 1.105,23 TL prim ödemekte olup kalan 8 bin 711,85 TL Hazinece karşılanmaktadır." dedi.

İlgili teşvikten faydalanmak için nasıl başvuru yapılır?

İlgili teşvikten faydalanmak için gerek sosyal Güvenlik Kurumuna gerekse başka bir Kuruma herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirten Kurt, "Teşvik kapsamına giren sigortalıların www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/İşveren/Teşvikler ve Tanımlar/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama' menüleri seçilerek 15921 teşviki için tanımlama işlemi yapılması gerekmektedir. Bu şekilde tanımlanan çalışanlar için işsizlik sigortası ödeneğinin kalan süresi için en az 6 ay en çok 10 ay süre ile bu teşvikten faydalanılabilecektir." dedi. - MANİSA