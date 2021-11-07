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İstanbul Boğazı'nda bir günlük bekleyişin bedeli tam 10 milyon dolar - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda bir günlük bekleyişin bedeli tam 10 milyon dolar

07.11.2021 19:05

İstanbul'da son birkaç gündür yoğun olarak görülen sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazdan geçmek isteyen yüzlerce yük gemisi uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yaşanan aksamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaşım Sistemleri müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı bu gecikmenin dünya ticaretinde büyük zararlara yol açtığını, 100 geminin bir günlük maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu açıklandı.

Son günlerde Marmara Bölgesini etkisi altına alan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı'nda etkisini arttıran sisten dolayı boğazın transit gemi trafiğine yaklaşık 11 saat kapatılması nedeniyle zaman zaman ticari gemilerin ulaşımında aksamalar yaşandı.

DÜNYA TİCARETİNDE MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR

Ortalama bir gemi boğazdan geçiş için 14 saat beklerken sis nedeniyle bu süre daha da uzayabiliyor. Sevkiyatta yaşanan akşamalar nedeniyle dünya ticaretinde milyonlarca dolar zarar olduğu tahmin ediliyor. Karadeniz'den yada Marmara Denizinden gelerek boğazdan geçmek isteyen gemiler Marmara Denizi bölgesinde Ahırkapı açıklarından yoğunluk oluştururken Karadeniz tarafından gelen gemilerde Kumköy açıklarında yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar

YÜZLERCE GEMİ GEÇİŞ İÇİN BEKLİYOR

İstanbul Boğazı girişlerinde geçiş için bekleyen yüzlerce gemi havadan görüntülenirken Gemi radar sisteminde de boğazların giriş çıkışlarında geçiş için bekleyen çok sayıda geminin olduğu gözlendi.

İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar

''GÜNLÜK MALİYETİ 120 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR''

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Sistemleri müdürü Prof. Dr Mustafa Ilıcalı "Normal şartlarda gemiler 14 saat bekleme süreleri var. Bir geminin günlük 120 bin dolar maliyeti var. Geminin boyutuna ve taşıdığı yüküne göre verecek olursa en küçük bir geminin 12 saatlik maliyeti 12 bin dolar. Bu geminin boyutuna göre 120 bin dolara kadar çıkıyor.

İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar

''TOPLAM 10 MİLYON DOLARLIK BİR KAYIP''

Gemi işletmecilerin bu beklemeden dolayı kayıpları oluyor. Bugün sis var, 14 saat demiştik 3 gündür bekleyen gemiler var. 100 geminin bir günlük maliyeti 10 milyon dolarlık bir kayıp demek. Bu yük taşıma maliyetinde dolayı bir kayıp. Peki kaza riski, bu gemi sayıları sürekli artıyor. Bir de bizim kent içi yolcu gemilerimiz var. Bunlarda her doğrultuda hareket ediyorlar. Boğazda 16 tane kesişme noktası var. Geçmiş dönemde yaşanan kazalar var. İki türlü tehlike var. Birincisi kaza riski ikincisi bekleme süreleri ve bunun maliyeti. Kazanın maliyeti hiç hesaplanamaz yani. Bunun aynı zamandan çevre etkisi var. Paris iklim anlaşmasını son zamanlarda konuşuyoruz. Gemilerin verdiği emisyonun tarihi yarımadaya verdiği etkisi var. Yalılar üzerinde etkisi var. İnsan sağlığı üzerinde etkisi var, deniz canlıları üzerinde etkisi var. Ne olacak peki, buna itiraz ediliyor. Bir müddet sonra aynen karayollarındaki gibi denizde de kuyruk oluşacak. Deniz ticareti muazzam artıyor. 2019'da 12 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun yüzde yirmi beşi Akdeniz havzasında. Bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle tam geçiş noktasındayız" diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda bir günlük bekleyişin bedeli tam 10 milyon dolar

Mustafa Ilıcalı, İstanbul Boğazı, dolar, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Boğazı'nda bir günlük bekleyişin bedeli tam 10 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


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