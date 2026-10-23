İstanbul'da GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde küresel yatırım 800 milyar dolara yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde küresel yatırım 800 milyar dolara yükseldi

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AA'nın iletişim ortağı olduğu GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, İstanbul Beşiktaş'ta yapay zeka panelleriyle ikinci gününü tamamladı. Zirvede temsil edilen küresel yatırım büyüklüğü 500 milyar dolardan 800 milyar dolara yükseldi.

Küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin önde gelen isimleri ile Türkiye'nin öncü girişimcileri ve AI yeteneklerini İstanbul'da bir araya getiren GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nin ikinci günü sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğinde düzenleniyor.

Temsil edilen küresel yatırım büyüklüğünün 500 milyar dolardan 800 milyar dolara yükseldiği zirve, İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde yapılıyor.

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde e2vc Genel Ortağı Enis Hulli moderatörlüğünde "Türkler Yapay Zeka ve Yazılım Alanında Yeni Nesil Küresel Teknoloji Liderlerini Neden ve Nasıl Yetiştirebilir?" başlıklı panel düzenlendi.

Insider One Kurucu Ortağı Serhat Soyuerel, Fal.ai Kurucu Ortağı Görkem Yurtseven ile General Atlantic yöneticilerinden Melis Kahya Akar'ın görüşlerini paylaştığı panelde, Türkiye'nin teknik yetenekleri ve küresel pazarlara açılmayı hedefleyen girişimcileriyle uluslararası ölçekte teknoloji şirketleri oluşturma potansiyeli ele alındı.

Yapay zekanın teknoloji geliştirme ve dağıtma süreçlerini kolaylaştırmasının sunduğu fırsatların değerlendirildiği oturumda, girişimlerin yurt dışında müşteri ve yatırımcı kazanma, küresel rakiplerle rekabet etme ve kuruluş aşamasından itibaren uluslararası pazarlara yönelik iş modelleri geliştirme stratejileri konuşuldu.

Hızlı büyüyen girişimlerin karşılaştıkları finansman seçenekleri ele alındı

Franklin Templeton Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Erman Kalkandelen'in moderatörlüğünü yaptığı "Küresel Ölçekte Büyümenin Finansmanı: Girişim Sermayesinin Ötesinde Finansman Seçenekleri" başlıklı panelin konuşmacıları arasında, Ak Asset Management Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Göktürk Işıkpınar, Citi Dijital, Teknoloji ve İletişimden Sorumlu Küresel Sektör Başkanı Thierry Jenar ile Morgan Stanley yöneticilerinden Mike Kenworthy yer aldı.

Panelde, hızla büyüyen girişimlerin küresel şirketlere dönüşürken ihtiyaç duyduğu finansman seçenekleri ele alındı. Girişim sermayesi, borçlanma, şirket satın almaları ve halka arz süreçleri değerlendirildi.

Yapay zeka alanındaki yeni atılımların hangi alanlarda gerçekleşeceği konuşuldu

"Öncü Yapay Zeka Araştırmalarında Gelecek: Türkiye Nasıl Rekabet Etmeli?" başlıklı panelin moderatörlüğünü IBM Yapay Zeka Ürünleri Geliştirme ve Kuluçka Birimi Başkanı Ayhan Şebin yaptı.

Katılımcılar arasında ise Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Cengiz Pehlevan, Apple'dan robotik yazılım mühendisi Mahmut Demir ile Oxford Üniversitesinden genç araştırma görevlisi Ömer Güneş yer aldı.

Panelde, yapay zeka alanındaki yeni atılımların hangi alanlarda gerçekleşeceği ve Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl katkı sağlayabileceği ele alındı.

Akademi, ileri düzey araştırmalar ve robotik alanlarından bakış açılarının paylaşıldığı panelde, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi, araştırma ile sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmesi ve küresel ölçekte rekabetçi bir yapay zeka ekosistemi oluşturması konuları değerlendirildi.

Türkiye'deki şirketler için küresel deneyimlerden çıkarılabilecek dersler değerlendirildi

"Yapay Zeka Odaklı Şirketler Oluşturmak: Küresel Uygulamalardan Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler" başlıklı panel ise HubX Baş Yapay Zeka Sorumlusu Yunus Emre moderatörlüğünde, Google DeepMind Kıdemli Araştırma Mühendisi Yusuf Efe, Salesforce Yapay Zeka Yöneticisi Derya İşler ve OpenAI Kıdemli Uygulamalı Yapay Zeka Mühendisi Emre Okçular'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde, şirketlerin yapay zekayı iş süreçlerine, ürünlerine ve operasyonlarına entegre ederek yapay zeka odaklı işletmelere dönüşmesi ele alındı.

Türkiye'deki şirketler için küresel deneyimlerden çıkarılabilecek derslerin değerlendirildiği panelde, yapay zeka uygulamalarının deneme aşamasından gerçek kullanıma geçirilmesi, şirket içi yetkinliklerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin iş sonuçlarına ölçülebilir katkı sağlaması konuları konuşuldu.

Kaynak: AA
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