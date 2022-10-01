İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 107,42 oldu! En büyük artış enerji grubunda yaşandı

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Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; eylülde İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 6,06, toptan eşya fiyatları ise yüzde 2,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 107,42 oldu. Buna göre, eylül ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,94 oranında arttı.

İstanbul'da eylül ayında fiyat artışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,42 arttı. İstanbul'da perakende fiyatlar geçen ay yıllık bazda yüzde 99,9 artış göstermiş, 1998'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.

İTO verilerine göre toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 98,17 olarak gerçekleşti.

TOPTAN FİYATLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 53,23 ORANIYLA DİĞER HARCAMALAR GRUBUNDA OLDU

Eylül 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalar adı altındaki harcama kaleminde yüzde 53,23, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 9,54, giyim harcamalarında yüzde 8,63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8,37, konut harcamalarında yüzde 6,43, gıda harcamalarında yüzde 3,64 artış oldu. Ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda ise yüzde 0,78 oranında azalış hesaplandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİ GRUBUNDA YAŞANDI

Eylül 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,39, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,58, mensucat grubunda yüzde 3,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,32, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,00 artış oldu. Madenler grubunda yüzde 1,98 azalış hesaplandı.