İBB teklifine karşı çıkmıştı! Taksiciler Odası Başkanı fikrini değiştirdi

Ekonomi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da korsan taksi problemi olduğunu belirterek yetkililerden konuyla alakalı yardım istedi. Yaklaşık 160 bin korsan taksi olduğunu söyleyen Aksu, "Gerekiyorsa İstanbul'a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak artırılabilir de." ifadelerini kullandı.

"EKMEĞİMİZİ ÇALAN OLUŞUM ORTADAN KALDIRILMALIDIR"

Aksu, konuyla ilgili sözlerinde şunları söyledi: "Korsan taşımacılık sektörümüzün vebasıdır. Bu durumun taksi yetersizliğinden kaynaklandığını söyleniyor. O zaman ihtiyaç varsa yasal plakalı taksiler ihale edilmelidir. Biz bu duruma karşı çıkmayız. Korsan taşımacılığın önüne geçildiğinde zaten bu ihtiyaç doğal olarak karşımıza çıkacak. Ülkemizi ve esnafımızı ekonomik kayba uğratan korsan taşımacılık için artık etkili önlemler alınmalıdır.

Ekmeğimizi çalan, ülke ekonomisine zarar veren bu oluşum ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için gerekiyorsa İstanbul'a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak artırılabilir de. Yeter ki korsan taşımacılık ortadan artık kaldırılsın. Getirilecek 10 bin yeni taksi korsan taksilerin yüzde 6'sı kadar. Biz yeni taksilere karşı değiliz, korsana karşıyız. Korsan nedeniyle esnafımız iş bulamaz hale geldi. Çünkü eşit olmayan şartlarda çalışıyoruz."

İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ PROJESİNE NEDEN KARŞI ÇIKTILAR?

İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine usul ve esas yönünden yasal olmama nedeniyle karşı çıktıklarını vurgulayan Aksu, söz konusu taksilerin kiralık taksi olduğunu belirterek bu uygulamanın yasalar ve usullere aykırı olduğunu söyledi.

Aksu, "Biz taksi sayısı hukuka uygun şekilde artırılmasına karşı değiliz. Ayrıca İstanbul'a ilk etapta 10 bin yeni taksi ihale edilirse de aynı şekilde büyük bir gelir elde edecektir. Bir taksi yaklaşık 250 bin dolar. 10 bin yeni taksi 2.5 milyar dolar gelir demek. Yani 80 milyar lira yapar. Bu kaynak İstanbul'un kentsel dönüşümü için kullanılır. Bu kayıt dışı korsanın önüne geçildiğinde devletin kasasına girecek para da ortadadır. Bu nedenle her zaman şoför esnafımızın yanında yer alan hükümetimizden rica ediyoruz. Lütfen esnafı bu vebadan kurtarın, korsanı ortadan kaldırın. Esnaf Cumhurbaşkanımızdan ÖTV müjdesi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖTV SÖZÜ VERMİŞTİ"

Taksici esnafının zor günler yaşadığını belirten Aksu, "1 milyondan aşağıda araç yok. Araçlarımızı yenileyemiyoruz. Bunun için destek bekliyoruz. O yüzden en azından araçlarımızı yenileme noktasında devletimiz bize ÖTV desteği verebilir. 2023'teki genel seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki mitinginde ÖTV muafiyeti sözü vermişti. Esnaf olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği sözleri hep yerine getirdiğini biliyoruz. Bundan dolayı ÖTV muafiyetini sabırsızlıkla bekliyoruz. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın vereceği ÖTV muafiyeti şoför esnafını rahatlatacağı gibi piyasanın canlanmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK

Bu araçlara getirilecek ÖTV muafiyetiyle ülke ekonomisine bir canlılık geleceğini aktaran Aksu, "Bakın şu anda ülke olarak yerel seçimlere gidiyoruz. İstanbul başta olmak üzere tüm adaylarımızın ortak gündemi kentsel dönüşüm. Ülkemizde 8 milyonun üzerinde ticari araç var. ÖTV getirildiğinde, devlet bunlardan KDV tutarı olarak 62.5 milyar dolar kazanacak. Bu da 2 trilyon lira yapıyor. Türkiye'deki taksilerin ÖTV'si bunun yüzde 1'ini tutuyor. Esnaf için yapılacak bir kolaylık, ülkemizde depreme karşı yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına da katkı sağlayacak." diye konuştu.