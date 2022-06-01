İstanbul Ticaret Odası artan kira fiyatlarını düşürmek adına 5 çözüm önerisi sundu - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Odası artan kira fiyatlarını düşürmek adına 5 çözüm önerisi sundu

01.06.2022 17:15

İstanbul Ticaret Odası, son 1 yılda artan kira fiyatlarını düşürmek adına 5 farklı çözüm önerisi sundu. Konuttaki kira fiyatlarının düşmesi için 5 çözüm sıralayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Daha çok konut arsası üretilmeli, belediyeler imar uygulamalarında daha hızlı çalışmalı, maliyet artırıcı yaklaşımlardan kaçınılmalı, ticari imarı olan parseller ticari konuta dönüştürülmeli, kullanılmayan ticari alanlar konuta çevrilmeli." dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun Türkiye milli katılımını gerçekleştirdiği dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe'nin açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Avdagiç, konut kiralarında son dönemlerde meydana gelen artışları değerlendirirken, kiraların düşmesine katkı sunacak 5 önerisini paylaştı.

"DAHA ÇOK KONUT ARSASI ÜRETİLMELİ"

İstanbul'da konutu etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu kaydeden Avdagiç, "İstanbul'da özellikle yeni konutlar için arsa üretilmeli. Bu, beton fiyatından da demir fiyatından da daha önemli. İstanbul'un en uzak köşelerinde bile arsanın konut maliyeti içindeki payı yüzde 60'larda. Merkeze doğru geldiğinizde bu oran yüzde 75'leri, 80'leri buluyor. Dolayısıyla daha çok konut arsası üretebiliyor olmamız lazım" dedi.

"KULLANILMAYAN TİCARİ ALANLAR KONUTA ÇEVRİLMELİ"

İkinci olarak belediyelerin bu süreçlerde imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin çalışması gerektiğini belirten Avdagiç, "Üçüncü olarak da belediyeler maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırması lazım. Dördüncü olarak şu anda ticari imarı olan parsellerin hızlı bir şekilde ticari/konuta dönüştürülmesi gerekiyor. Son önerimiz ise büyük ticari alanların önemli bir bölümü pandemiye bağlı olarak şu anda kullanım dışı kaldı. Bunların belli kısımlarının konuta çevrilmesi konusunda uygulamalarının önünün açılması lazım" diye konuştu.

"ÇOK SAYIDA MAKUL FİYATLI KONUT YAPARSANIZ KİRALAR DENGELENİR"

Sorunun hızlı bir şekilde arzı artıracak çözülmesi gerektiğini kaydeden Avdagiç, "Çok önemli bir inşaat kuruluşunun bizim de çok sevdiğimiz, bizim üniversitede mütevelli heyetimizde olan kıymetli bir büyüğümüzün bir önerisi oldu. Diyor ki, şimdi bir yerde bir proje var. Bir emsal var, 50 bin metrekare bir inşaat yapacağım. Siz orada bana yüzde 10 fazla imar verin, orada oluşan gelir artışıyla da ben sizin adınıza, gösterdiğiniz yerde sosyal konut inşa edeyim. Burada emsal birse iki vermeyin, yani şehri de boğmayalım" dedi.

Avdagiç, "Siz çok sayıda makul fiyatlı konut yaparsanız kiralar otomatikman kendi içinde dengelenecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

Türkiye, konut, imar, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Odası artan kira fiyatlarını düşürmek adına 5 çözüm önerisi sundu - Son Dakika


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