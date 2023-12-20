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ISO, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı: Bursa'dan 41 firma yer aldı - Son Dakika
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ISO, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı: Bursa'dan 41 firma yer aldı

ISO, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı.

ISO, Türkiye\'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı: Bursa\'dan 41 firma yer aldı
20.12.2023 - 14:34,  Güncelleme: 14:36
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ISO, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı. Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde Bursa'dan 41 firma yer aldı.

Listede 26. sırada bulunan Bursalı firmalar içinde 1. sırayı 2.045.798.530 TL net satış rakamıyla Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. aldı. Firma geçtiğimiz yıl 94. sırada yer almıştı.

Bursa'dan listeye giren firmaların isimleri şöyle:

Listede 26. sırada bulunan Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 2.045.798.530 TL

51. sırada bulunan Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 2.012.269.387 TL

60. sırada yer alan Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.887.791.197 TL

73. sırada bulunan Seksüt Endüstrisi Kurumu A.Ş. net satış rakamı 2.118.549.724 TL

90. sırada yer alan Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.939.574.566 TL

98. sırada bulunan Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 2.060.312.546 TL

106. sırada bulunan Vezirhan Çimento Madencilik San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.723.890.727 TL

111. sırada bulunan Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.758.775.326 TL

124. sırada bulunan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. net satış rakamı 1.798.492.798 TL

131. sırada bulunan Cansan Alüminyum Profil San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.660.170.421 TL

135. sırada bulunan AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.782.441.351 TL

144. sırada bulunan Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.646.450.452 TL

194. sırada bulunan Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. net satış rakamı 1.728.321.547 TL

198. sırada bulunan Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.462.838.706 TL

201. sırada bulunan Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. net satış rakamı 1.527.584.912 TL

225. sırada yer alan S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği net satış rakamı 1.469.325.788 TL

232. sırada bulunan Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.517.906.990 TL

233. sırada bulunan Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.396.967.024 TL

236. sırada bulunan Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.653.694.669 TL

240. sırada bulunan Eskapet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.460.739.745 TL

242. sırada bulunan Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.438.022.032 TL

247. sırada bulunan T.K.G. Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.365.922.180 TL

249. sırada bulunan B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.463.599.563 TL

255. sırada bulunan Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.539.748.471 TL

259. sırada bulunan ancak ismi açıklanmayan İnegöl ilçesinde bir firma

266. sırada bulunan Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.381.309.695 TL

317. sırada Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.284.047.978 TL

353. sırada bulunan Kaplanlar Soğutma San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.184.792.237 TL

361. sırada bulunan Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. net satış rakamı 1.164.134.812 TL

362. sırada bulunan Aptiv Turkey Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. net satış rakamı 1.113.676.255 TL

373. sırada bulunan Fistaş Fantazi İplik San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.112.587.931 TL

393. sırada bulunan Emek Yağ Sanayii A.Ş. net satış rakamı 1.164.628.761 TL

410. sırada bulunan Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.061.713.000 TL

415. sırada bulunan Formfleks Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.057.154.273 TL

427. sırada bulunan Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. net satış rakamı 1.094.161.472 TL

439. sırada bulunan Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. net satış rakamı 1.073.724.682 TL

453. sırada bulunan Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 986.271.959 TL

461. sırada bulunan Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. net satış rakamı 1.021.856.864 TL

463. sırada bulunan ve ismi verilmeyen Bursalı bir firma

479. sırada bulunan Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 1.057.165.864 TL

500. sırada bulunan Emirali Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. net satış rakamı 926.425.173

İkinci 500'deki firmaların genel toplamı şu şekilde:

Üretimden Satışlar (Net) 694.806.770.504 TL

Net Satışlar 796.897.237.210 TL

Brüt Katma Değer (Üretici Fiyatlarıyla) 176.115.854.262 TL

Özkaynak 293.501.060.516 TL

Aktif Toplamı 656.538.872.547 TL

Dönem Karı/ Zararı (V.Ö) 74.732.690.678 TL

Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karı/ Zararı 121.082.227.404 TL

İhracat 16.063.570 TL

Ücretle Çalışanlar Ortalaması 261.259 TL. - BURSA

Kaynak: İHA
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Türkiye, Plastik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ISO, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesini yayınladı: Bursa'dan 41 firma yer aldı - Son Dakika


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