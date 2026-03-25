İşte Türkiye\'de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan güncel veriler, Türkiye genelinde yastık altında tutulan altın miktarının en yüksek olduğu illeri gün yüzüne çıkardı. Açıklanan listede Antalya, devasa altın varlığıyla dikkatleri üzerine çekerek listenin en tepesinde yer aldı.

ANTALYA ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

BDDK verilerine göre, Antalya’da vatandaşların yastık altında tuttuğu altının toplam değeri 43,6 milyar TL olarak hesaplandı. Bu çarpıcı rakamla Antalya, Türkiye’nin en çok altın biriktiren ili unvanını kazandı. Turizmin başkentini 42,85 milyar TL ile Bursa ve 34,73 milyar TL ile Kocaeli şehri takip etti.

ESKİŞEHİR İLK 10 ŞEHİR ARASINDA

Yastık altı altın birikimiyle dikkat çeken bir diğer il ise Eskişehir oldu. Listede 16,37 milyar TL değerindeki altın varlığıyla 10’uncu sırada yer alan Eskişehir, Türkiye’nin en çok birikim yapan şehirleri arasına girmeyi başardı.

İŞTE ALTIN VARLIĞI EN YÜKSEK OLAN O İLLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, yastık altı altın birikimi en fazla olan ilk 10 il şu şekilde sıralandı:

1- Antalya: 43,6 milyar TL

2- Bursa: 42,85 milyar TL

3- Kocaeli: 34,73 milyar TL

4- Konya: 29,50 milyar TL

5- Adana: 22,40 milyar TL

6- Balıkesir: 20,74 milyar TL

7- Muğla: 20,50 milyar TL

8- Mersin: 20,46 milyar TL

9- Manisa: 16,50 milyar TL

10- Eskişehir: 16,37 milyar TL