Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte Türkiye'de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil

25.03.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BDDK verilerine göre yastık altı altın birikiminde Antalya 43,6 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, Bursa ve Kocaeli onu takip etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan güncel veriler, Türkiye genelinde yastık altında tutulan altın miktarının en yüksek olduğu illeri gün yüzüne çıkardı. Açıklanan listede Antalya, devasa altın varlığıyla dikkatleri üzerine çekerek listenin en tepesinde yer aldı.

ANTALYA ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

BDDK verilerine göre, Antalya’da vatandaşların yastık altında tuttuğu altının toplam değeri 43,6 milyar TL olarak hesaplandı. Bu çarpıcı rakamla Antalya, Türkiye’nin en çok altın biriktiren ili unvanını kazandı. Turizmin başkentini 42,85 milyar TL ile Bursa ve 34,73 milyar TL ile Kocaeli şehri takip etti.

ESKİŞEHİR İLK 10 ŞEHİR ARASINDA

Yastık altı altın birikimiyle dikkat çeken bir diğer il ise Eskişehir oldu. Listede 16,37 milyar TL değerindeki altın varlığıyla 10’uncu sırada yer alan Eskişehir, Türkiye’nin en çok birikim yapan şehirleri arasına girmeyi başardı. 

İŞTE ALTIN VARLIĞI EN YÜKSEK OLAN O İLLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, yastık altı altın birikimi en fazla olan ilk 10 il şu şekilde sıralandı:

1- Antalya: 43,6 milyar TL

2- Bursa: 42,85 milyar TL

3- Kocaeli: 34,73 milyar TL

4- Konya: 29,50 milyar TL

5- Adana: 22,40 milyar TL

6- Balıkesir: 20,74 milyar TL

7- Muğla: 20,50 milyar TL

8- Mersin: 20,46 milyar TL

9- Manisa: 16,50 milyar TL

10- Eskişehir: 16,37 milyar TL

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:34:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.