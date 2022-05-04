İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı

04.05.2022 12:51
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı

İstanbul'dan yola çıkan İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'in ardından Bodrum Limanı'na geldi.

İstanbul'dan yola çıkan İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'in ardından Bodrum Limanı'na geldi.

İçinde lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan 135 bin ton ve 323 metrelik turistik gezinti gemisinin yolcularını, Bodrum Cruise Port iskelesinde Bodrum bando ekibi karşıladı.

Gemideki Alman, Rus ve İtalyan ağırlıktaki turistler, çıkış işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen tur otobüsleri ve gezi tekneleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti. Gemide 1254 yolcu ve 1078 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam saatlerine kadar ilçede kalacak gemi daha sonra Santorini'ye devam edecek.

"Bodrum tarihinin en büyük gemisi"

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum tarihinin en büyük gemisini limanda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu bekliyoruz. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz." diye konuştu.

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı

YORUMLAR
500
Manisa'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Manisa'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Son dakika haber | Manisa'da yolcu otobüs ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı Son dakika haber | Manisa'da yolcu otobüs ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul, İtalya, Bodrum, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement