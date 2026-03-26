İTO, 2026\'da Yapay Zekayı Yaygınlaştırmayı Hedefliyor

26.03.2026 13:07
İTO Başkanı Avdagiç, yapay zekayı 800 bin üyeye yaymayı ve yeni bir bilinç oluşturmayı planlıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2026 yılında yapay zekayı 800 bin üyeye ve iş dünyasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yapay zeka rüzgarı estirmeyi, yapay zeka bilinci oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

İTO'nun "Dijitalleşme ve Yapay Zeka: Veriden Değer Üretmek" başlıklı etkinliği İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İTO Merkez Bina Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şekib Avdagiç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işletmelerde yapay zeka kullanım oranının yüzde 7,5 seviyesinde olduğunu, büyük ölçekli üretim firmalarında ise bu oranın yüzde 20'nin üzerine çıktığını söyledi.

Sanayinin yapay zeka ile yeniden tasarlanması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Açık ki yeni düzende düşük teknoloji ile üretenler zorlanacak, yüksek teknolojiye geçenler ise kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yapay zeka teknolojisinin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Amerikan teknoloji şirketlerinin veri merkezleri ve altyapıya 2025'te 400 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını, 10 yılın sonuna kadar toplam harcamanın 7 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini aktaran Avdagiç, "Yapay zekadan elde edilen yıllık gelir 50 milyar dolar civarında. Zira onlar geleceğe yatırım yapıyorlar." dedi.

"Türk iş dünyası yapay zeka ile barışık bir görünüm çiziyor"

İTO Başkanı Avdagiç, yapay zekayı yoğun kullanan sektörlerde çalışan başına gelir artışının 3 kat daha yüksek olduğunu, yapay zeka becerisine sahip çalışanların ücretlerinin ortalama yüzde 56 daha fazla olduğunu ifade etti.

Üretim firmalarına çağrıda bulunan Avdagiç, "Küresel bir teknoloji devinin dünya genelinde eski tarz üretim yapan sanayi firmalarını satın alıp yapay zeka ile dönüştürmek için 100 milyar dolarlık fon kurduğu haberlerini okuduk. Bu, gelişmekte olan tüm ülkelerdeki sanayi firmaları için açık bir tehdittir. ya kendinizi dönüştürürsünüz ya da başkalarının dönüştüreceği bir varlık haline gelirsiniz." diye konuştu.

Avdagiç, Türk iş dünyasının yapay zeka ile barışık bir görünüm çizdiğini belirterek, 2025 itibarıyla yapay zeka yazılım veya sistemlerinin pazarlama ve satış amacıyla yüzde 46,5 oranında kullanıldığını, bunu yüzde 41,1 ile üretim veya hizmet süreçleri, yüzde 41 ile AR-GE ve yüzde 40 ile işletme yönetimi amaçlı kullanımın takip ettiğini aktardı.

"Veri merkezlerinin küresel elektrik talebi 2030'a kadar iki katına çıkabilir"

Şekib Avdagiç, yapay zeka teknolojilerinin hayata girmesiyle istihdam kaybı, hızlı dönüşüme uyum sağlayamayan firmaların rekabet gücü kaybı, teknolojiye erişim farklılıkları, siber güvenlik riskleri ve regülasyon belirsizlikleri gibi kaygıların da beraberinde geldiğini ifade etti.

Yapay zekanın hatalarına ilişkin Avdagiç, "Yapay zeka hatalarını ancak konuya hakim olursanız fark ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa değinerek, "Ne ironik bir durumdur ki bu savaş yapay zekanın en çok kullanıldığı ilk savaş olarak tarihe geçecek. Bombalanacak yerler, algoritmalarla belirleniyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın çevresel etkilerine de dikkati çeken Avdagiç, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre veri merkezlerinin küresel elektrik talebinin 2030'a kadar iki katına çıkabileceğini, bunun karbon ayak izini artıracağına işaret ettiğini kaydetti.

Avdagiç, İTO'nun 2018 yılından itibaren dijitalleşme ve yapay zeka alanında öncü çalışmalar yürüttüğünü ve bir İTO Teknoloji Ekosistemi oluşturarak, "SoftITO, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Teknopark İstanbul" adıyla birbirini tamamlayan üç kritik yapı kurduğunu hatırlattı.

Şekib Avdagiç, 2026 yılında yapay zekayı 800 bin üye ve iş dünyasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yapay zeka rüzgarı estirmeyi, yapay zeka bilinci oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıda, İTO'nun yapay zeka tabanlı dijital danışmanı "Prof. İTOAI"a da konuşma yaptırıldı.

Kaynak: AA

