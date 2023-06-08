İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücret TL bazlı belirlenmeli - Son Dakika
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İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücret TL bazlı belirlenmeli

08.06.2023 14:53

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'de asgari ücretin TL bazlı belirlenmesi gerektiğini belirterek, iş dünyasının yabancı para birimi üzerinden belirlenmesini uygun görmediğini söyledi. Avdagiç ayrıca iş dünyasının zam talebiyle ilgili olarak "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" ifadelerini kullandı. TÜİK'in verilerine göre TÜFE ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından " Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzda çalışmalara başlıyoruz" açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi. Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.
Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.

"YABANCI PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN ÜCRET BELİRLEMEYİ UYGUN BULMUYORUZ"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada prensip olarak Türkiye'de asgari ücretin TL bazlı belirlenmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücretin hesaplanırken ulusal verilerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti; "İş dünyamız, Türkiye sınırları içinde geçerli olacak bir ücreti, yabancı para birimi üzerinden belirlemeyi kesinlikle uygun görmemektedir. Türkiye'nin bunca yıldır oluşturduğu kendi sistemi ve kendi geleneği bulunuyor. Yeni asgari ücretin de bugüne kadarki metodolojilere uygun şekilde tespit edilmesini bekliyoruz. Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir. Böylece çalışanların enflasyon karşısında korunması gerçekleşmiş olacaktır. Asgari ücrete ilave olarak da ücretlilerimizin gelir vergisi dilimleri, yapılan artış dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Çalışanlarımızın geliri bu düzenlemelerin devreye girmesiyle korunmuş olacaktır."

"MALİYET ORANI TÜRKİYE'DE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDEDİR"

Şekib Avdagiç, konunun işveren tarafına dikkati çekerek, "Çalışanın eline geçen miktarın işverene maliyeti açısından bakıldığında, şunu görüyoruz; maliyet oranı, Türkiye'de OECD ortalamasının üzerindedir. Kısa zamanda OECD ortalamasına uygun hale getirilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla asgari ücret üzerindeki gelir vergisi oranları düzenlenerek asgari ücretin iyileşmesi sağlanmış olacaktır" dedi.

"SGK ÜST LİMİT ÇARPANININ EVVELKİ ORANLARA ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kıdem tazminatı ve sigorta üst limitiyle ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti; "Hem kıdem tazminatı hem de sigorta üst limitiyle ilgili bir tabanımız var. Her ikisi de işverenler üzerinden çalışanlara ciddi külfet getiriyor. Söz gelimi, SGK üst sınırı, asgari ücretin 5 katı uygulanıyordu. Bu oranı kademeli olarak 7,5 kata yükselterek 75 bin lira olarak uyguluyoruz. Bu şu anlama geliyor; 75 bin lira brüt ücret alan bir çalışan, işveren payı dahil olmak üzere aldığı ücretin üçte biri kadar devlete SGK primi ödüyor. Bu makul olmayan bir rakamdır. Bu sebeple iş dünyası olarak, SGK üst limit çarpanının evvelki oranlara çekilmesini bekliyoruz. Aynı şekilde kıdem tazminatı tavanının da asgari ücrete bağlı olmaktan çıkartılıp enflasyon oranında yükseltilmesini istiyoruz. Bu yaklaşım sosyal adaleti tesis edecek bir yaklaşım olacaktır."

TÜFE İLK 5 AYDA YÜZDE 15 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Avdagiç'in "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" açıklaması sonrası vatandaşlar bu ifadenin yüzde kaçlık bir maaş artışına karşılık geldiğini araştırmaya başladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ay için yalnızca yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (15)
  • alos : DEVLET DE DEVAMLILIK ESASTIR, GİDEN BAKAN 500 DOLAR CİVARI DEDİ, ŞU ENFLASYON DÖNEMİNDE ASGARİ ÜCRETLİYE HER AY 500 DOLAR KARŞILIĞI MAAŞ YATIRILSIN, BİR DAHA DA ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI OLMAZ. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • SEVCÜK TURHİZİM: kendilerine geldimi dolara zam geldi girdiler arttı giren ile çıkan kurtarmıyor zam zum zam bize gelince girenden degilde tlden iyimiş öyle ozaman alın ihracatlarınızı tlden yurt dışından iç piyasayada tlden sunun ozaman eywallah yemez cünki dış devleteller tl tanımıyor Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
  • Fırat Anlı: emekli maşları çok yüksek memur maşlarınıda yükseltecekler bence gerek yok şuan maaşlar çok iyi Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Şekib Avdagiç, Asgari Ücret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücret TL bazlı belirlenmeli - Son Dakika


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