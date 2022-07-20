İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı

20.07.2022 17:37

'fındığın başkenti' olarak bilinen Giresun'da esnaf ve halk ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fındık üreticisini ezdirmeyeceklerini ifade ederek, ""Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz gezisinin ilk gününde Giresun'da esnaf ve halkla buluştu. Akşener, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde halka hitap etti. Akşener, Yağlıdere ilçesindeki konuşmasında KYK faiz borçlarının silinmesine ilişkin, üniversite mezunu gençler için istihdam yaratılması gerektiğini söyledi.

Giresun'da esnafı ziyaret eden Akşener'den fındık fiyatı önerisi: En az 74 lira olmalı

"EYT BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALI"

Bulancak'ta halka seslenen Akşener, EYT'nin bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, gençlerin iş bulamadığını gerçekleştirilen mülakatların da adil yapılmadığını savundu.

Giresun'da esnafı ziyaret eden Akşener'den fındık fiyatı önerisi: En az 74 lira olmalı

"FINDIK EN AZ 74 LİRA OLMALI"

Akşener, fındık taban fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söyleyerek, "Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz genci burada üretirse Türkiye gelişir. Karadeniz insanı Meksika üzerinden Amerika'ya giderse, onun yerini sığınmacı alır. Fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz. Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" dedi.

Giresun'da esnafı ziyaret eden Akşener'den fındık fiyatı önerisi: En az 74 lira olmalı
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Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Giresun, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı - Son Dakika
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