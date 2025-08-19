İzmir\'de Araç Kiralama Yoğunluğu

ARAÇ Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, yaz mevsiminde deniz sezonunun etkili olması ile özellikle tatil dönemi gurbetçilerin de memleketlerine gelmesiyle vatandaşlara kiralık araç yetiştiremediklerini belirtti. Talebi karşılamak için diğer illerden araç getirttiklerini ifade eden Demir, günlük kiralama bedellerinin ise 2 bin TL'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar çıktığını söyledi.

İzmir'de araç kiralama firmaları, yaz mevsiminde yoğunluk yaşıyor. Otomobilleri bulunmayan bazı vatandaşların özellikle yazlık bölgelere gitmek için kiralık araç tercih etmesi ayrıca yaz tatilinde memleketine gelen birçok gurbetçinin de talebiyle satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı belirtildi. AKKON İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, "Geçen seneye nazaran çok büyük bir yoğunluk var. Temmuz ayının ortasından itibaren tatilin başlaması ile birlikte yoğun bir talep görüyoruz. Okulların kapanması ile denize giden vatandaşlar, tatile gelen gurbetçilerimiz talep yoğunluğu oluşturuyor. Gurbetçiler ise uzun yoldan otomobille gelmek istemiyorlar. Havalimanında onları karşılıyoruz. Geçen seneye nazaran yüzde 100'lük bir artış var. İzmir'e Ankara ve İstanbul gibi turizmin olmadığı kentlerden, araç tedarik ettik. Yoğun bir sezon yaşıyoruz' dedi.

'KAPORA DOLANDIRICILIĞI YAŞANABİLİYOR'

Araç fiyatlarını ilişkin bilgi veren ve vatandaşları da uyaran Demir, "Günlük kiralama ücreti ekonomik sınıfta 2 bin TL'den başlıyor. Günlük kiralama ücretleri orta segmentte 2 bin 500 TL, lüks sınıf ise 3 ila 5 bin TL arasında değişiyor. Vatandaşlarımıza kurumsal firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Rent A Car kaskosunun olup olmadığı kontrol edilmeli. Aracı kiralamadan önce aracın her yönden fotoğrafını çeksinler. Lastikleri kontrol etsinler. Rezervasyondan önce firmayı iyice araştırsınlar. Kapora dolandırıcılığı yaşanabiliyor. Kaporayı gönderiyorlar ancak aracı alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

'KASKOSUNU KONTROL EDİYORUM'

Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi Halil Çelik (35) ise "Her sene Almanya'dan geliyorum. Bu sene havalar çok sıcak olduğu için kendi aracımla gelmeyi tercih etmedim, uçakla geldim. Rezervasyon yaptırdım. Arkadaşlar beni havalimanında karşıladı. Araç kiralarken kaskosuna bakıyorum ayrıca aracın güvenli olup, olmadığını kontrol ediyorum. Kiraladığım araçla Çeşme ve Bodrum'a gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.