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Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü

12.02.2022 04:57

Son dakika haberi: İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğuş Caddesi'nde Y.K. (25) idaresindeki 35 ATF 012 plakalı otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarptı.

Yula, olay yerinde öldü.

Olaydan sonra uzaklaşan otomobil, 203/25 Sokak'ta, plakaları sökülmüş olarak park halinde bulundu. Aracın kiralık olduğu belirtildi.

Sürücü Y.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü

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Avusturya Türk Federasyonu, Otomobil, İzmir, Ölü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika Ekonomi


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