Kabine toplantısı başladı! Gündemin büyük bir bölümünü ekonomi oluşturuyor - Son Dakika
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Kabine toplantısı başladı! Gündemin büyük bir bölümünü ekonomi oluşturuyor

24.07.2023 16:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı başladı. Ana gündem maddelerinin ekonomi ağırlıklı olduğu toplantıda, ÖTV düzenlemesi sonrası piyasadaki son durum, memurların toplu sözleşmesi ve enflasyonla mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'yi topladı. Beştepe'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda ekonomi ağırlıklı konuların ele alınması bekleniyor.

KÖRFEZ TURU VE TAHIL ANLAŞMASI

Körfez ziyareti sonrası ilk kabine toplantısında, imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ele alınacak. Dış politikadaki bir diğer gelişme olan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilmesi, Kabine'de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Krizin çözümü için atılabilecek adımlar görüşülecek.

ÖTV DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN PİYASADA SON DURUM

ÖTV düzenlemesinin ardından piyasalardaki son durum da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iş dünyasıyla görüşmesinden sonra kararlaştırılan orta vadeli plana dair hazırlıklarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede görüşülmesi beklenen diğer başlıklar arasında.

TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Toplantıda ayrıca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları da ele alınacak. 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar değerlendirilecek.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Ankara, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları yakından takip ediyor. Provokasyonlara karşı atılabilecek diplomatik adımlar Kabine'de görüşülecek. Öte yandan İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.

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Son Dakika Ekonomi Kabine toplantısı başladı! Gündemin büyük bir bölümünü ekonomi oluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine toplantısı başladı! Gündemin büyük bir bölümünü ekonomi oluşturuyor - Son Dakika
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