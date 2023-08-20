Kabine yarın toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren 4 önemli konu başlığı var - Son Dakika

Kabine yarın toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren 4 önemli konu başlığı var

Kabine yarın toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren 4 önemli konu başlığı var
Son Güncelleme: 20.08.2023 14:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi kabine toplantısına başkanlık edecek. Milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçleri ile Birleşmiş Milletler güçlerinin adadaki gerginliği, gençlere vergisiz telefon ve ekonominin 3 yıllık yol haritası toplantının ana gündemi olacak.

Kabine, yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine Toplantısı'nın gündeminde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 4 önemli konu başlığı olacak.

MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

KIBRIS'TAKİ GERGİNLİK

Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM güçleri arasında arbede çıktı. Adada yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Gerginliğin azaltılması ve adadaki Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için yapılabilecekler kabinede müzakere edilecek.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI

Orta vadeli program hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüştü. O görüşmelerin yansımaları ve hazırlıklar masada olacak.

Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kabine yarın toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren 4 önemli konu başlığı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine yarın toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren 4 önemli konu başlığı var - Son Dakika
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