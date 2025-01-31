KAGİDER Kadın Girişimcileri Destekliyor

Ekonomi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), geleneksel toplantısının ocak ayı oturumunda Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper'i ağırladı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, toplantının açılış konuşmasını KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu yaptı.

Bezircioğlu, 2025'te de kadın girişimciliğini desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için projelere devam ederken yenilerine imza atacaklarını kaydetti.

JP Morgan iş birliğiyle yürütülen ve 2000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefleyen "2000 Kadın Girişimci Akselerasyon Programı" ile finansal okuryazarlık ve iş geliştirme alanlarında önemli destekler sağlanacağı vurgulayan Bezircioğlu, Gaziantep Belediyesi ile yapılan işbirliğiyle kadın girişimciler için sağlam bir network oluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

KAGİDER olarak küresel düzeyde daha etkin bir rol almak için önemli uluslararası etkinliklerde de yer alacaklarını aktaran Bezircioğlu, 10-15 Mart 2025 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komitesi (KSK) toplantıları için New York'a gideceklerini açıkladı.

Bu toplantının, kadın girişimcilerin küresel fırsatlar için önemli bir platform sunduğunu vurgulayan Bezircioğlu burada yapılacak görüşmelerin, Türkiye'nin iş dünyasında kadınların rolünü güçlendirecek adımlar atmasına vesile olacağını ifade etti.

Mayıs ayında ise Londra'da, KAGİDER Heyet Programı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yıllık Toplantıları'na katılacaklarını bildiren Bezircioğlu, temmuz ayında Berlin'de düzenlenecek olan Globewomen Summit'te de yer alacaklarını kaydetti.

Bezircioğlu, son olarak da kasım ayında Atina'da gerçekleştirilecek olan 72. FCEM Dünya Kongresi'ne katılacaklarını belirterek, Global Kadın Girişimciler Platformu'nun ve dönüşüm odaklı liderlik programlarının, kadın girişimcilerin küresel düzeyde daha güçlü bir şekilde iş dünyasında yer alabilmelerini sağlayacak önemli projeler olduğuna dikkati çekti.

"Son 5 yıldır yeni bir ekosistem inşa ettik"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper de "Sosyal Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Özel Sektör Öğretisi" başlıklı bir konuşma yaparak, özel sektörün girişimcilik ekosistemine olan katkısını ve Sabancı Holding'in bu alandaki vizyonunu paylaştı.

Girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki kritik rolüne dikkati çeken Alper, Sabancı Holding olarak kadın girişimciliğini destekleyen projelere yatırım yapmaya önem verdiklerini vurguladı.

Alper, son 5 yıldır yeni bir ekosistem inşa ettiklerini belirterek, "Var olan şirketlerimizi büyütürken, girişimcilik ekosistemini de bilinçli bir şekilde inşa etmemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu doğrultuda Sabancı Holding olarak Sabancı Ventures, ABD'de kurulan Sabancı Climate Ventures ve Çimsa Building Solutions altında tüm dünyada enerji ve iklim teknolojileri, dijital ve malzeme teknolojileri gibi alanlarda girişimcilere yatırım yaptıklarını aktaran Alper, Sabancı Topluluğu tarafından girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının yakında 4. döneminin başlayacağını açıkladı.

Bugüne kadar doğrudan veya fon aracılığıyla toplam 75 girişime yatırım yaptıklarını ifade eden Cenk Alper, Sabancı Holding'in yenilikçi fikirleri destekleyerek hem Türkiye'de hem de küresel çapta büyümeyi hedeflediğinin altını çizdi.

Cenk Alper, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atarak, ülkenin beyin gücünün Türkiye'de kalması için ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlamak istediklerini anlattı. Bu kapsamda bu yıl Sabancı Gençlik Seferberliği'ni başlattıklarını ifade eden Alper, böylece önümüzdeki üç yıl içinde 34 ilde, 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede, teknoloji ve etki merkezi açmayı planladıklarını ve 3 yılın sonunda da 30 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sabancı Holding'in kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modellerini desteklemeye devam edeceğini belirten Alper, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü yer alabilmesi için fırsat eşitliğini savunduklarına işaret etti.