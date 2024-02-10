Kahramanmaraş\'ta depremden etkilenen küçük işletmelerin sorunları ele alındı

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen küçük işletmelerin bu süreçteki sorunlarını ortaya koymayı amaçlayan saha çalışmasının bulguları ele alındı.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon ve UNDP temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, ekonomik ve insan hakları standartları açısından değerlendirildi.

İki kurumun işbirliğinde yapılan çalışma kapsamında, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yürütülen, özellikle depremden etkilenen küçük işletmelerin bu süreçteki deneyimlerini, sorunlarını ve başarı öykülerini ortaya koymayı hedefleyen saha çalışmasının ön bulguları sunularak çalıştay katılımcılarının görüşüne açıldı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, çalıştayda yaptığı konuşmada, UNDP ve TESK işbirliğiyle hayata geçirilen "İş Dünyası ve İnsan Hakları: Türkiye'de Sorumlu İşletme Davranışlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu tür afetlerden nasıl etkilendiklerine ve afetlerden sonra nasıl bir rol üstlendiklerine odaklandığını bildirdi.

Palandöken, söz konusu çalışmanın sadece ekonomik boyutuyla değil, insan haklarına uygun bir işletme anlayışının nasıl benimsendiği ve sürdürüldüğü konusunda da kapsamlı bir perspektif sunacağını ifade etti.

"Daha etkili müdahale stratejilerine katkı sağlayacak"

Deprem zamanında esnafın çok büyük dayanışma örneği gösterdiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"TESK, afet sonrası durum analizinde büyük rol oynayabilmektedir. Bugün Konfederasyon olarak sahanın analizini yaparak, raporlar oluşturarak tüm ilgili kurumlarla paylaşıyor, esnafın bu süreçten sosyoekonomik olarak nasıl etkilendiğini anlatıyoruz. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun destek mekanizmalarının tasarlanması ve bu desteklerin, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak ulaştırılabilmesi için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmanın, Türkiye'deki iş dünyası ve insan hakları ilişkisinin anlaşılmasına ve gelecekte benzer durumlarla karşılaşıldığında daha etkili müdahale stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

UNDP Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner de kapsayıcı, yeşil ve sürdürülebilir bir kalkınma için yerel ve ulusal ortaklar ile çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.???????