Kahramanmaraş\'ta İhracat 2024\'te Yüzde 10,2 Artış Gösterdi

Ekonomi

6 ŞUBAT 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sanayideki toparlanma, ihracat rakamlarına da yansıdı. 2023 ve 2024'ün 11 aylık ihracat rakamlarını paylaşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Vekili Mahmut Arıkan, "2023 yılı 11 aylık dönem ihracatımız 931,8 milyon dolar. 2024'ün 11 aylık döneminde de rakam 1 milyar 27 milyon dolar. Dolayısıyla biz 2023'ün 11 aylık kasım sonu itibarıyla mukayese ettiğimiz zaman 2024 yılında yüzde 10,2 civarı ihracatımız artmış" dedi.

6 Şubat'ta üst üste 2 büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta sanayiciler eski günlerine dönüyor. Aradan geçen 22 ayda depremde ağır hasar alan, yıkılan fabrikaların bazıları ayağa kaldırılıp üretime geçerken, bazıları da üretime geçmek için gün sayıyor. KMTSO Başkan Vekili Mahmut Arıkan, depremden sonra sanayicilerin çalışanlarıyla birlikte el ele vererek tekrar eski günlerine dönebilmek için büyük bir mücadele verdiğini ve bu mücadelenin de meyvesini yavaş yavaş toplamaya başladığını söyledi.

'ARTIŞ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE'

Sanayicilerin toparlanıp üretime geçmesinin rakamlara yansıdığını ve böyle devam etmesi durumunda her yılın bir önceki yıldan daha iyi olacağını ifade eden Mahmut Arıkan, şunları söyledi:

"Deprem öncesi Kahramanmaraş 2022'nin sonunda 1 milyar 464 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ın yakaladığı en büyük ihracat rakamı 2022 sonu itibarıyla ama 6 Şubat depreminden sonra Kahramanmaraş asrın felaketini yaşadı. Bu asrın felaketinde Kahramanmaraş'ın sanayicisi, esnafı, tüccarı çok büyük etkilendiler. Çalışan, üretim yapan tesisler durdu, üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Bir kısmı bu tesislerin devre dışı kaldı. Bir kısmı 6 ay sonra, 1 yıl sonra devreye alındı ama hala tamamen devre dışı olan tesisler var. 2023 yılı 11 aylık dönem ihracatımız 931,8 milyon dolar. 2024'ün 11 aylık döneminde de rakam 1 milyar 27 milyon dolar. Dolayısıyla biz 2023'ün 11 aylık kasım sonu itibarıyla mukayese ettiğimiz zaman 2024 yılında yüzde 10,2 civarı ihracatımız artmış. Bunu biz Türkiye'deki toplam 11 aylık rakamlarıyla karşılaştırdığımızda 2023 yılının 11 aylık döneminde 232 milyar 915 milyon dolarlık bir ihracat Türkiye gerçekleştirmiş. 2024'ün 11 aylık döneminde Türkiye ihracatı 238 milyar 486 milyon dolar. Dolayısıyla buradaki ihracat artışı Türkiye'nin ortalaması yüzde 2,4'tür. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde bir ihracat artışını Kahramanmaraş gerçekleştirmiş."

'2026'DA ESKİ GÜNLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK'

Kahramanmaraş'ın başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptığını belirten Arıkan, 2026 yılında Kahramanmaraş'ın eski günlerinden daha iyi olacağını ifade ederek, "İhracat rakamlarının bu şekilde olmasının nedeni, Kahramanmaraş'ın depremden sonra hızlı bir şekilde sanayisinin, üretiminin toparlandığını gösteriyor. İnşallah 2025 yılında ihracat rakamlarımızın daha iyi olacağı kanaatindeyim. Tabii burada bu rakamlar daha hızlı toparlanırdı ama tekstil sektöründe, çelik mutfak eşyası sektöründe tüm dünyada bir daralma söz konusu. Biz Avrupa Birliği ülkelerine ihracat ediyoruz, Avrupa'da çok büyük bir daralma söz konusu. Tabii burada Ukrayna-Rus Savaşı'nın global bir daralması söz konusu. 2025'in Haziran'ından sonra dünyada da bir toparlanma bekleniyor. Kahramanmaraş da inşallah 2025 yılında daha hızlı toparlanır, ihracat rakamlarında bir artış olur. Ben 2026 yılında da Kahramanmaraş'ın tekrar eski günlerinin üzerine çıkacağı kanaatindeyim" diye konuştu.