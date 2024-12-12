Kalıntı İddialarına Yanıt

Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, yaş meyve-sebze ürünlerindeki kalıntı iddialarının fazlasıyla abartıldığını belirterek, "İhraç ettiğimiz yaş-meyve sebze ürünlerinde, kalıntı nedeniyle iade edilme oranı binde 1,3 dolayındadır. Bu oran dünya ortalamasının altındadır. İade edilen ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ülkemiz gerçeklerini yansıtmayan, yanlış haber ve abartılı yorumlar ile tüketicilerimizin tedirgin edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Özdemir, son dönemde yaş meyve- sebze ürünlerindeki kalıntı iddiaları üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ekilebilir 24 milyon hektarlık alanın yaklaşık 3,7 milyon hektarında meyve, 700 bin hektarında ise sebze üretimi yapıldığını hatırlatarak, üretilen meyve-sebze miktarının 55 milyon ton dolayında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünya sebze üretiminde 4., meyve üretiminde ise 6. sırada yer aldığını kaydeden Özdemir, "Meyve ve sebze üretiminde en büyük sorun ürüne zarar veren bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklar ile haşerelerdir. Bunlar hasat miktarını azaltmakta ve ürün kalitesini bozmaktadır. Bunlara karşı, dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizde de pestisit denilen kimyasal ilaçlarla mücadele edilmektedir.

Pestisit kullanmak bir tercih değil zorunluluktur. Pestisit kullanımına alternatifmiş gibi sunulan biyolojik mücadelenin kullanım alanı sınırlıdır. Her hastalık ve zararlıya karşı biyolojik mücadele yapılması mümkün değildir. Buna rağmen devletimiz biyolojik mücadeleye destek vermektedir. Bu desteklerin de etkisi ile biyolojik mücadele 15 kat artmıştır" diye konuştu.

"Pestisit kullanımında AB ülkelerinin altındayız"

Gıda Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Çin, İsrail, Güney Kore ve Japonya'da yıllık pestisit kullanımının hektar başına 10 kilogramın üzerinde olduğunu belirten Özdemir, " Hollanda, Belçika, İrlanda, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde yıllık 5 kilogramı aşmaktadır. Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, İngiltere gibi ülkelerde ise 3 kilogramın üzerindedir. Türkiye'de yıllık ortalama hektar başına kullanılan pestisit miktarı 2,5 kilogramın altındadır. Bu ortalamalara bakıldığında ülkemiz Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Pestisit kalıntısı sorununun temelinde bilinçsiz kullanım yatmaktadır"

İnsanların kullandığı ilaçlara benzer şekilde, pestisitlerde de zamanlama ve dozaj konusunun hayati derecede önem taşıdığını vurgulayan Özdemir, şu bilgileri paylaştı; "Pestisit kalıntısı sorununun temelinde bilinçsiz kullanım yatmaktadır. Mesela, hasat gününden bir hafta önce kullanılması gereken bir ilaç, hasattan bir gün önce kullanılırsa, kalıntı çıkması kaçınılmaz olur. Bu konuda üreticilerimizin bilinçlendirilmesi, üreticilerimizin de azami derecede hassasiyet göstermeleri gerekir. Reçeteye uygun şekilde ve dozda kullanım yapıldığında sorunlar asgari düzeye inecektir. Ülkemizden yılda ortalama 5 milyon ton meyve-sebze ihracatı yapılmaktadır. Bu ürünler yurtdışına gönderilmeden önce analiz edilmektedir. İhraç edilen ürünler gittikleri ülkelerde, ayrıca analize tabi tutulmaktadır. İhraç edilen ürünlerden kalıntı nedeniyle iade edilme oranı binde 1,3 dolayındadır. Daha somut şekilde söylersek 230 bin kamyon dolusu üründen sadece 300 kamyonu iade edilmektedir. Bu oran dünyadaki yaş meyve-sebze ihracatçısı ülkelerin ortalamasına yakındır. Bir başka ifade ile ihracat pazarlarında rekabet ettiğimiz ülkelerden daha kötü değiliz."

"İade edilen ürünlerin iç piyasaya sunularak, vatandaşımıza yedirildiği konusu doğru değildir"

Türkiye'nin meyve- sebze ihracat pazarını oluşturan ülkelerin her birinin, kalıntı konusunda farklı standartlara sahip olmasının en önemli sorunlardan biri olduğuna işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Mesela AB standartlarına göre uygun olan bir ürün, Rusya'dan geri dönebilmektedir. Dünyadaki tüm ülkelerin standartlarının hepsine uygun bir üretim yapmak pratik olarak mümkün değildir. İade edilen ürünlerin iç piyasaya sunularak, vatandaşımıza yedirildiği konusu doğru değildir. İade edilen ürünlerin bir kısmı, standardı uygun üçüncü ülkelere ihraç edilmektedir. Yurtdışına ihraç şansı kalmayan iade ürünler ise imha edilmektedir. Asla iç piyasaya verilmemektedir. Devletimiz sadece ihracata gönderilen ürünleri değil, iç piyasaya arz edilen ürünleri de çok sıkı biçimde analiz etmektedir. Tarla ve bahçelerden, depolardan, paketleme evlerinden, hallerden, marketlerden ve pazar tezgahlarından sürekli numune alınmaktadır. Ülkemizde kalıntı analizi yapabilecek laboratuvar altyapısı örnek gösterilecek seviye ulaşmıştır. Özetlemek gerekirse, ihraç ettiğimiz yaş-meyve sebze ürünlerinde, kalıntı nedeniyle iade edilme oranı binde 1,3 dolayındadır. Bu oran dünya ortalamasının altındadır. İade edilen ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ülkemiz gerçeklerini yansıtmayan, yanlış haber ve abartılı yorumlar ile tüketicilerimizin tedirgin edilmesini doğru bulmuyoruz." - MERSİN