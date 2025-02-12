Kapadokya'nın Yerli Balonları Dünya Semalarında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kapadokya'nın Yerli Balonları Dünya Semalarında

Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları, 11 ülkeye ihracat yaparak global pazara girdi.

12.02.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları, Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkenin semalarında süzülüyor.

Pasha Balloons firması tarafından Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki tesiste 2019 yılından beri yerli imkanlarla üretimi yapılan sıcak hava balonları, zamanla dünya piyasasında yer edindi.

Firma, 2024'te ihracatını arttırarak 11 ülkeye sıcak hava balonu satışı gerçekleştirdi.

Bugüne kadar 168 kubbe, 149 sepet, 507 burner (ateşleme sistemi) üretimi gerçekleştiren firma, Mısır, Azerbaycan, Gana, Ruanda, Katar, Güney Kore, Tanzanya, Umman, Meksika, Ürdün ve Japonya'ya 39 kubbe, 38 sepet, 121 burner ihraç etti.

Firmanın yönetim kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, ithalata bağımlılığı azaltma vizyonuyla kurulan firmanın, balonculuk alanında faaliyet gösteren kuruluşların öncelikli tercihi haline geldiğini söyledi.

Yeni anlaşmalarla 2025'te de ihracatı yükselterek, dünyada sıcak hava balonu üreten firmalar arasında ilk sıralara konumlandıklarını dile getiren Aydoğan, "Şimdiye kadar 168 balon üretimi gerçekleştirdik. Yüksek kaliteli, geniş ürün yelpazesi ve sertifikalı ekipmanlarıyla sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada güvenirliği ve üstün performansıyla tercih edilen bir ürün ortaya çıkardık. Bu doğrultuda ihracatımızı gerçekleştirmeye başladık. 2024'te yüzde 350 artışla 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Aydoğan, uçuş yoğunluğundan dolayı dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da, balon üretimi konusunda da ekonomi ve istihdama katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

"Türkiye'deki balonların üçte biri yerli üretim"

Sektörün yerlileşmesi konusundaki adımların her geçen yıl istikrarlı şekilde devam ettiğini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Dünyada 12 balon üreticisi bulunmakta. Türkiye olarak bu serüvende hızla yükselerek, yıllık üretim kapasitesi ile dünyada dördüncü büyük üretici olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2019 öncesi ülkemizdeki balonlar yurt dışından ithal edilmekteydi fakat şimdi farklı ülkelere ihracat yapmaktayız. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı gibi Türkiye'deki uçuş yapılan noktalardaki balonların aktif olarak kullanılanların üçte biri yerli balonlardan oluşuyor. Hedefimiz dünyada bir numara olabilmek. Eğitim programımızı başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alan 28'i terzi 58 arkadaşımızla üretime devam ediyoruz. İhracatımızı 2025 yılında Avrupa, Amerika ve Afrika ülkelerinde genişletmek istiyoruz. Bu yönde de çok fazla talep almaktayız. Dünyada en fazla balon uçuşu yapılan Kapadokya'da balonları yerli üretimle gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz."

Aydoğan, sürdürülebilir büyüme ve teknolojik gelişim odaklı çalışmalarla Türkiye'yi sıcak hava balonculuğunda küresel liderliğe taşımaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Kapadokya, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapadokya'nın Yerli Balonları Dünya Semalarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:50:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'nın Yerli Balonları Dünya Semalarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.