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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Ankara-Kırıkkale, Aydın-Denizli, Pınarbaşı-Gürün, Kocaeli-Yalova, Aydıncık-Anamur, Çanakkale-Çan, Antalya-Alanya, Elazığ-Malatya, Zonguldak-Bartın-Kurucaşile ve Samsun-Ordu yollarında yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü ve aralıklarla sağlanmaktadır.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
01.01.2024 - 08:51,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Aydın- Denizli yolunun 8-10. ile 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışması sebebiyle yol, 08.00-19.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ve 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 15-16. kilometrelerindeki orta refüj temizlik çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, 09.00-17.00 saatlerinde kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya- Alanya yolunun 22. kilometresinde bulunan Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'ndaki köprülerin bakım ve onarım çalışması nedeniyle Alanya istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun- Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


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