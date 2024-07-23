Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları 0-193. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir Çevre Yolu'ndaki Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması amacıyla 23.00-05.00 saatlerinde Buca'dan gelip otogara dönen bağlantı kolu trafiğe kapatılacak. Araçlar, alternatif güzergah olan Sanayi Kavşağı'na yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşaklarında Şekerdere Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 22-25. kilometreleriyle aynı yolun devamı olan O-21/28 yolunun 0-4. kilometrelerindeki tüneller mevkisinde Kırkgeçit- 15 Viyadüğü'nde derz çalışması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım Ankara yönünden çift taraflı sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve kazı çalışmalarından dolayı mevcut yola taş, kaya gibi malzemelerin düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları bekleniyor.

Kalkan-Kaş yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kütahya- Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ mevkisi) 31. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresinde bölünmüş yolun Torul-Trabzon yönündeki Başar Köy Tüneli mevkisinde meydana gelen yol üst yapı hasarı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Nurdağı-Hassa yolunda Fevzipaşa Üst Geçidi'nde derz yenileme çalışmaları sebebiyle trafik diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Kars- Ardahan yolunun 7-5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.