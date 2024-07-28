Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Özellikle Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometreleri, Gelibolu-Eceabat yolunun 53-60. kilometreleri, Bergama-Soma yolunun 8-9. kilometreleri, Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometreleri, Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometreleri, Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometreleri, Kalkan-Kaş yolunun 0-1. kilometreleri, Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometreleri ve Artvin-Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle trafikte kontrollü bir şekilde seyredilmelidir.

28.07.2024 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde çalışma programına göre sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gelibolu- Eceabat yolunun 53-60. kilometrelerinde yol yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bergama- Soma yolunun 8-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri bekleniyor.

Kalkan-Kaş yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin- Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması sebebiyle yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ve tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

1915 Çanakkale Köprüsü, Kahramankazan, Kızılcahamam, Diyarbakır, Safranbolu, Çanakkale, Gelibolu, Tekirdağ, Erzurum, Edremit, Eceabat, Malkara, Artvin, Batman, Bartın, Kınalı, Ankara, trafik, Soma, Ulaşım, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:00 Kırşehir’de altın madeni isyanı Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge için çağrı Kırşehir'de altın madeni isyanı! Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge için çağrı
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
23:51 Atık suları denize deşarj ettiler Bozcaada Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin TL’lik ceza kesildi Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi
22:49 Erzincan’da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Erzincan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli
20:38 Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli'de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 09:49:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement