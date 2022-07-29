Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

29.07.2022 09:19
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı, 18-19. kilometreleri arasındaki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple, Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Çorlu- Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde Çorlu yönünde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Silivri istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara- Gölbaşı yolunun 5-8. kilometrelerinde yer alan yaya üst geçidinin sökülmesi nedeniyle saat 10.00'a kadar her iki istikamet trafiğe kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü olarak devam edecek.

Osmancık-Merzifon yolunun 56-59. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun iki bandı trafiğe kapatıldığından, ulaşıma eski Çeltek servis yolundan izin veriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 50-63. kilometrelerinde bakım onarım ve asfalt çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 16-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 ve 53-54. kilometreleri Silifke-Taşucu-Ovacık arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin, bölünmüş yolun İkizdere İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Denizli- Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri öneme taşıyor.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Dörtdivan, Çamlıdere, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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