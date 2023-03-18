Karadeniz'de ağa takılan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı, 5 bin liraya alıcı buldu - Son Dakika
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Karadeniz'de ağa takılan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı, 5 bin liraya alıcı buldu

18.03.2023 13:01

Sinop kıyılarında dip avı yapan balıkçıların ağlarına 6,6 ile 8,8 kilogramlık devasa boyutlardaki kalkan balıkları takıldı. Yaklaşık 9 kilogram çeken dev kalkan balığı 5 bin TL gibi bir fiyattan alıcı buldu.

Karadeniz'in Sinop kıyılarında dip avıyla uğraşan balıkçılar, ağırlığı 6,6 ile 8,8 kilogram ile birkaç adet yaklaşık 2 kilogram gelen kalkan balığı yakaladı. Tezgahta kilo fiyatı 600 TL'ye satışa sunulan 8,8 kiloluk kalkan balığı 5 bin TL'ye, 6,6 kiloluk balık ise yaklaşık 4 bin TL'ye İstanbul'dan bir müşteriye satıldı.

Karadeniz'de avlanan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı 5 bin liraya satıldı

"KİLOGRAMINI 600 TL'DEN VERDİK"

Fiyatların Ramazan ayında düşmesini beklediklerini söyleyen balıkçı Mert Kanal, "Bir tanesi 8 kilo 800 gram, bir tanesi 6 kilo 600 gram geliyor. Kilogramını 600 liradan verdik. 8 kilo 800 gram gelen 5 bin TL civarında satıldı. Bir balık 5 bin TL. Umarız fiyatları Ramazan ayında biraz düşer. Ramazan ayında restoranlar kapalı, iftar sofralarında da balık da tercih edilmiyor, onun için fiyatlar düşecektir" diye konuştu.

Karadeniz'de avlanan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı 5 bin liraya satıldı

"BU SENE ÇOK İYİ GİDECEK"

Balıkçı Zeki Kanal ise kıyı balıkçılığı sezonunun güzel geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bu sene çok iyi gidecek, durum öyle görünüyor. 3-4 senedir azdı ama bu sene görüldüğü gibi bol olacağa benziyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Karadeniz'de avlanan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı 5 bin liraya satıldı Karadeniz'de avlanan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı 5 bin liraya satıldı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

Karadeniz, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de ağa takılan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı, 5 bin liraya alıcı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de ağa takılan yaklaşık 9 kiloluk kalkan balığı, 5 bin liraya alıcı buldu - Son Dakika
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