Karadeniz gazında ana kontrolünü sağlayacak, testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz gazında ana kontrolünü sağlayacak, testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye geliyor

17.09.2022 00:37
Karadeniz gazında ana kontrolünü sağlayacak, testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye geliyor

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz kaynağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Testleri ve gemi alt güvertesine sarımı Norveç'te tamamlanan Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanı Filyos Limanı'na geliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanının testleri ve gemi alt güvertesine sarımının Norveç'te tamamlandığını, söz konusu ekipmanın Filyos Limanı'na doğru seyire geçtiğini bildirdi.

Karadeniz gazında yeni gelişme! Testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye doğru yola çıktı

"PRUVASI NETA OLSUN"

Sosyal medyada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan paylaşımda, "Karadeniz gazının üretimi için çalışmalarımız sürüyor. Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanının testleri ve gemi alt güvertesine sarımı Norveç'te tamamlandı. Ekipman, Filyos Limanı'na doğru seyirde. Pruvası neta olsun" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz gazında yeni gelişme! Testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye doğru yola çıktı
Karadeniz gazında yeni gelişme! Testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye doğru yola çıktı
YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli'nde konuştu: (2) İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli'nde konuştu: (2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırklareli'nde konuştu: (1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırklareli'nde konuştu: (1)

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz gazında ana kontrolünü sağlayacak, testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Karadeniz gazında ana kontrolünü sağlayacak, testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye geliyor
00:26 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kaleye geçen stoperi geçemedi! Rakip taraftarların espri konusu oldu
23:44 Erzurum'da korkutan deprem! 4,9 ile sallandı
23:39 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için ilginç yorum: Sabah kalkamaz
23:26 Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti
23:17 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu: Geçen hafta daha mutluydum
23:10 Türkiye iki ülke arasındaki kriz için devrede! Rusya ve Ukrayna arabuluculuğu takdir toplamıştı
22:58 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu hakkında çarpıcı iddia: Yeni parti kurma çalışmalarını biliyorum
22:45 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi galibiyet sonrası taraftara üçlü çektirdi: Özel bir histi
22:36 Van'daki tünel inşaatında göçük! İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 00:42:25. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz gazında ana kontrolünü sağlayacak, testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement