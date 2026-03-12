Karadeniz'de Yeni Sondaj Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de Yeni Sondaj Başlıyor

Karadeniz\'de Yeni Sondaj Başlıyor
12.03.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Ramazan Bayramı'nda Karadeniz'de iki yeni sondaj çalışmalarına başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve nisan ayı içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz." dedi.

Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ne gelen Bayraktar, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde gazetecilere, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağının eksi 630 kotunda madencilerle iftar programında bir araya geldiklerini söyledi.

Bayraktar, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları yerinde incelemek üzere buraya geldiklerini belirterek, Yıldırım Sondaj Gemisi'nin, filonun 6. üyesi ve en yeni üyelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yıldırım Sondaj Gemisi'nin "ikizini" (Çağrı Bey Sondaj Gemisi) birkaç hafta önce Taşucu'ndan Somali'ye uğurladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şimdi Yıldırım Sondaj Gemimiz de sondaj hazırlıklarını yapıyor. İnşallah nisan ayı içerisinde Karadeniz'e ilk görevine uğurlayacağız." diye konuştu.

Kanuni Sondaj Gemisi'nin son hazırlıklarını yaptığını ve yarın yeni görevine gideceğini belirten Bayraktar, "Bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve nisan ayı içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndan inşallah bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkarmış olacağız ve 8 milyon haneye doğal gazı inşallah buradan vermiş olacağız. Yani buradaki çalışmaların bu dönemdeki önemi bir kat daha artıyor." dedi.

"Hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmayı sağlamak"

Bayraktar, Türkiye'nin çevresindeki bölgenin çok büyük bir savaş içerisinde olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ümit ediyoruz ve beklentimiz odur ki en kısa zamanda duracak bu çatışmalar. Ama bu bize şunu bir kere daha gösteriyor ki Türkiye'nin kendi enerjisini üretmeye ihtiyacı çok daha fazla var. Aslında özellikle milli enerji ve maden politikamızla ortaya koyduğumuz vizyonda Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi var. Kendi petrolünü arayan, Gabar'da üretimimiz artıyor. Yeni sahalara bakıyoruz. Kendi gazını arayan, bulan bir Türkiye. Sakarya Gaz Sahası bizim için bu anlamda çok ehemmiyetli. Bir an önce devreye girmesi ve bu ikinci faz, inşallah 3. fazı da 2028'de hedeflemiş durumdayız. Devreye almak suretiyle bu alandaki dışa bağımlılığımızı bitirmemiz, böyle bir ortamda, böyle bir jeopolitik süreçte her zamankinden daha önemli."

Yurt dışındaki aramaların da devam ettiğini kaydeden Bayraktar, "Somali'de Çağrı Bey Gemimiz şu anda yolda, oraya gidiyor. Pakistan'da, tabii o bölge şu anda çok hassasiyet arz eden bir bölge ama Pakistan'da sismik çalışma için Oruç Reis Gemimizi hazırlıyoruz. İnşallah güvenlikle alakalı herhangi bir sıkıntı olmazsa nisan ayı içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmalarla hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmayı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, buradaki binlerce çalışanla ülkenin enerji bağımsızlığı yolunda çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bayraktar, daha sonra gemideki sahur programına katıldı.

Bakan Bayraktar'a Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da eşlik etti.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Yeni Sondaj Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İran’’ sorusuna tek kelimelik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İran'' sorusuna tek kelimelik yanıt
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporu yayımlandı TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporu yayımlandı

10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:10:12. #7.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Yeni Sondaj Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.