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Karadeniz'den 201 ülkeye ihracat yapıldı - Son Dakika
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Karadeniz'den 201 ülkeye ihracat yapıldı

Karadeniz'deki 17 ilden yılın ocak-kasım döneminde 201 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz'den yılın 11 ayında 5 milyar 786 milyon 780 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. En fazla dış satım yapılan ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Rusya Federasyonu oldu.

Karadeniz\'den 201 ülkeye ihracat yapıldı
19.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 12:08
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Karadeniz'deki 17 ilden yılın ocak-kasım döneminde 201 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Karadeniz'den yılın 11 ayında 5 milyar 786 milyon 780 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kalyoncu, en fazla dış satım yapılan ülkelerin, 695 milyon 473 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 481 milyon 961 bin dolarla Almanya ve 445 milyon 458 bin dolarla Rusya Federasyonu olduğunu aktardı.

İhracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığına dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Malavi, Nikaragua, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Kamboçya, Cape Verde, Saint Vincent ve Grenadinler, San Marino, Dominika, Guam, Liechtenstein, Aruba ve Ermenistan'a da bu dönem ihracat yapıldığını kaydetti.

Kalyoncu, Karadeniz'den 11 aylık dönemde 27 sektörün ihracat gerçekleştirdiğine işaret ederek, fındık ve mamulleri, mücevher ve çeliğin ilk üç sektör olduğunu ifade etti.

Fındık ve mamulleri ihracatından 966 milyon 327 bin 808 dolarlık kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, mücevher ihracatından 925 milyon 541 bin 831, çelik ihracatından da 651 milyon 955 bin 912 dolar gelir sağlandığını vurguladı.

Kalyoncu, ilerleyen günlerde hem ihracat rakamlarını hem de ülke çeşitliliğini artırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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