Karayollarında Çalışmalar Sebebiyle Yavaşlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Karayollarında Çalışmalar Sebebiyle Yavaşlama

10.08.2025 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarında farklı kesimlerde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yavaşlıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Kumkısık Kavşağı'ndan otoyola katılıma izin verilmezken Aydın istikametinden gelen araçlar güzergahtan çıkış yapabiliyor. Bu kesimde trafik akışı Denizli istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

O-2 TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü, Ankara yönünde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılacak, trafik akışı sağ şeritten kontrollü sürdürülecek.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti 1-4. kilometrelerindeki Buğralar Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle 4 Kasım'a kadar Ankara İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü devam edecek.

TAG Otoyolu Gaziantep- Adana istikameti Misis-Adana Doğu kavşaklarında üstyapı bakım onarım çalışmaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılırken trafik akışı, Adana-Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı Kavşağı- Savaştepe Kavşağı ile 19-27. kilometrelerinde önce İzmir sonra İstanbul istikametinde derz bakım-onarım çalışması yapılacak. Söz konusu iş kapsamında trafik akışı karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Sinop- Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sürdürülüyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla 15 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Keçiborlu-Burdur- Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 26-41. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Denizli, Ulaşım, trafik, ankara, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karayollarında Çalışmalar Sebebiyle Yavaşlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e el atması gerekiyor Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor
Gaziantep FK’yi yıkan haber Sezonu kapattı Gaziantep FK'yi yıkan haber! Sezonu kapattı
FIFA’dan Adana Demirspor’a kötü haber FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti

08:19
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
06:07
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı
04:29
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
07:37
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek
Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
04:09
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
02:09
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
01:01
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
00:48
Zengezur Koridoru’nu 99 yıl ABD işletecek Trump’ın da ismini verdiler
Zengezur Koridoru'nu 99 yıl ABD işletecek! Trump'ın da ismini verdiler
00:47
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti
00:39
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 08:52:26. #7.12#
SON DAKİKA: Karayollarında Çalışmalar Sebebiyle Yavaşlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.