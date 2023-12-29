 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri İhracat Rakamları Artmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri İhracat Rakamları Artmaya Devam Ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin Kasım ayı ihracat-ithalat rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Kayseri'nin Kasım ayında 332 milyon 834 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve şehrin Ocak-Kasım 2023 dönemi ihracatının 3 milyar 316 milyon dolara ulaştığını belirtti. Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolara ulaştığını ifade eden Yalçın, Kayseri'nin dış ticaret rakamlarının da artış gösterdiğini söyledi.

Kayseri İhracat Rakamları Artmaya Devam Ediyor
29.12.2023 - 12:00,  Güncelleme: 12:02
Abone Ol

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Yalçın; "Kayseri, Kasım ayında 332 milyon 834 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Şehrimizin Ocak-Kasım 2023 dönemini ihracatı ise 3 milyar 316 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu rakamlar tüm zorluklara rağmen ihracatımızın artmaya devam ettiğinin göstergesidir" dedi.

Türkiye'nin ihracatının 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Yalçın, ithalatın ise yüzde 0,5 artarak 332 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Yalçın; "İhracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalatımız da yüzde yaklaşık 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu. Kayseri'nin Kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Kayseri olarak, 332 milyon 834 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiş ve geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 3,5 oranında artış sağlanmıştır. 2023 Ekim ayına göre ise yaklaşık yüzde 7,7 artış görülmüştür. Şehrimiz Kasım ayı verilerine göre, 150'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısını göstermiştir. İhracat yaptığımız başlıca ülkeler; Irak, Almanya, Belçika, Avusturya, ABD, Rusya Federasyonu, İtalya, Birleşik Krallık'tır." ifadelerini kullandı. Yalçın; "Şehrimizin ithalatı ise Kasım ayında 111 milyon 204 bin dolar olmuş ve geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 19 azalmıştır. Kasım ayı ithalatımız bir önceki aya göre ise yaklaşık yüzde 1,95 oranında azalmıştır. Ocak Kasım 2023 dönemi ithalatımız 1 milyar 476 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu. Başkan Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü;

"Türkiye'nin ihracatının yarıdan fazlası Avrupa Birliği, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere yapılmaktadır. Bu pazarlarda yaşanan daralma ve bununla birlikte artan maliyetler göz önüne alındığında bu 3 önemli pazardaki payımızın azalması göz önüne alınmalıdır. Sanayi üretim şekillerimizin geliştirmek ve yenilemek, orta ve yüksek teknoloji içeren üretime yönelmek gibi bir zaruretimiz bulunmaktadır. Katma değerli üretim yapma kabiliyetini artırmış ve oluşturacağı yeni pazarlara yeni ürünlerle girmeyi başaran bir Türkiye'yi kurmak hepimizin görevi olmalıdır. Sanayicilerimiz; daha çok üretim ve ihracat yapabilmek için yatırım teşvikleri ve krediye kolay ulaşmak arzusundadır. Bunun yanı sıra arsa tahsisi gibi desteklerin de önemi büyüktür."

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda, Türkiye'nin üretim ve ihracat hedeflerine ulaşması yolunda büyük bir gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Kayseri, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracat Rakamları Artmaya Devam Ediyor - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri İhracat Rakamları Artmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement